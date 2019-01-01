كوفاتش: بايرن ميونخ لا يستطيع منافسة كبار أوروبا

نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ يؤكد أن فريقه لا يستطيع المنافسة أمام كبار أوروبا في ظل استقطابهم لكل النجوم الكبار في السنوات الماضية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد نيكو كوفاتش المدير الفني الحالي لفريق بايرن ميونخ على صعوبة تنافس فريقه في البطولات الأوروبية بالفترة المقبلة عقب خروجه أمام ليفربول من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كوفاتش وقال خلالها: "الأموال لا تأتي لك بالانتصارات، يورجن كلوب دفع 500 مليون يورو في آخر أربعة أعوام، حتى نحن في الدوري الألماني لم نفعل ذلك، لكنها في النهاية تمنح من يدفعها أفضلية".

وأضاف: "علينا أن نستمر في خططنا، وأن نجعلها تنعكس على طريقة تحضيرنا للموسم الجديد، علينا ألا نكذب على أنفسنا، فخروج ثلاثة فرق ألمانية على يد ثلاثة فرق إنجليزية ليس وليد الصدفة".

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وأكمل: "بالنسبة للنجوم الكبار الذهاب للدوري الإنجليزي يكون أكثر إغراءًا من الدوري الألماني، إذا أردنا تعويض ذلك علينا أن نهتم بالشباب والمواهب".

واختتم تصريحاته: "علينا أن نسأل أنفسنا إذا ما كنا نريد نلعب تلك اللعبة أم لا، بعد ذلك سيكون علينا أن نبحث عن أسباب اتساع الفارق مع الفرق الأخرى".

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جدير بالذكر أن ليفربول كان قد حقق الفوز على بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة إياب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز إيرينا.