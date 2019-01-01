كوفاتش يقترب من قيادة هرتا برلين

النادي الألماني عين لتوه يورجن كلينسمان مدرباً

أوضحت تقارير إعلامية ألمانية أن هرتا برلين قد يكون البوابة التي تعيد الكرواتي نيكو كوفاتش للتدريب من جديد في الفترة المقبلة.

برلين أعلن مساء الأربعاء تعيين النجم الألماني يورجن كلينسمان مديراً فنياً للفريق خلفاً للمقال أنتي كوفيتش.

وذكرت "كيكر" أن هرتا يستهدف تعيين كوفاتش بداية من الموسم المقبل، وأن كلينسمان سيكمل الموسم الجاري حتى نهايته.

وأوضح التقرير أن الاتفاق بين كلينسمان وإدارة النادي على عقد حتى يونيو المقبل فقط لإنقاذ الفريق بعد تراجعه الكبير.

ويحتل هرتا برلين الترتيب الخامس عشر من أصل ثمانية عشر فريقاً بجدول الدوري الألماني بعد البداية السيئة للفريق.

ورحل كوفاتش عن تدريب بايرن ميونخ في الأسابيع الماضية وتم تعيين مساعده هانز فليك بشكل دائم بعد الخسارة بخماسية من فرانكفورت.

وستكون أولى لقاءات كلينسمان مدرباً لهرتا الأسبوع المقبل أمام بوروسيا دورتموند لحساب البوندسليجا.