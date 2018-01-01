كوفاتش: الجميع يتوقع بايرن بطلاً بحلول نهاية البوندسليجا

بايرن يفصله ست نقاط عن القمة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق في الأسابيع الأخيرة وأكد أن الجميع ينتظر رؤية البافاري بطلاً بحلول نهاية الموسم.

وفاز بايرن ميونخ على إينتراخت فرانكفورت بثلاثية نظيفة وقبلها على لايبزج بهدف نظيف ليصعد للمركز الثاني بفارق ست نقاط خلف بوروسيا دورتموند.

وقال كوفاتش بعد المباراة للصحافة: "نؤدي بشكل مميز في الأسابيع الأخيرة، جمعنا ست نقاط ويمكن رؤية ما يفعله اللاعبون". اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وواصل: "حان الآن وقت الحديث عن لقب الدوري، لا يزال أمامنا دور ثاني طويل والكل في ميونخ ينتظر مننا التتويج بحلول الصيف".

وسيعود بايرن ميونخ لمنافسات الدوري من جديد في منتصف يناير عندما يحل ضيفاً على هوفنهايم في افتتاح لقاءات الدور الثاني.

يُذكر أن بايرن ميونخ صعد للدور الثاني من دوري أبطال أوروبا وسيلاقي ليفربول في فبراير المقبل.