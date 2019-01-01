كوفاتش: بايرن ميونخ احتاج لدماء جديدة بعد انتهاء الجيل الذهبي

تعرف على تصريحات كوفاتش في المؤتمر الصحفي لمباراة هوفنهايم

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد نيكو كوفاتش، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، أهمية التغيير في الفريق البافاري وتطور مستواه عن الموسم الماضي بعد ضخ دماء جديدة.

بايرن ميونخ يتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنهام بسباعية لهدفين.

وقال كوفاتش في المؤتمر الصحفي لمواجهة هوفنهايم: "لوكاس هيرنانديز لن يكون جاهزًا يوم السبت، ديفيد ألابا لديه إصابة هو الآخر، أما جيروم بواتينج وليون جورتسيكا فهما في حالة جيدة".

وتابع: "لا أعرف موقف ديفيد وموعد عودته وعلينا متابعته يومًا وراء يوم أما لوكاس فأعتقد أن إصابته في الركبة سوف تبعده أيضًا عن المشاركة مع منتخب فرنسا".

وأبدى المدرب الكرواتي سعادته بالمستوى الذي يقدمه بينجامين بافارد مؤكدًا أنّ اللاعب قادر على شغل مركز قلب الدفاع أو الظهيرين مما يجعله هامًا للغاية لتشكيل البافاري.

وأردف: "اللاعبون يعرفون جيدًا أنّ الأمور لم تكن تسير على ما يرام من قبل. ما حدث الموسم الماضي علمنا الكثير وكنا بحاجة إلى بعض الوقت لتطوير الفريق وأعتقد أنّ الوضع تحسن كثيرًا لكننا لم نحقق أي شيء بعد".

وأوضح: "شخصية الفريق الموسم الماضي لم تكن سيئة ولكن كل اللاعبين الذين يصلون إلى عمر محدد ويحققون العديد من الإنجازات يجعلون التوقعات عالية ومن الصعب قيادتهم. هذا الموسم الأمر أفضل والمواهب الشابة ضخت الدماء في الفريق".

وواصل: "راضي تمامًا عن المستوى الذي قدمه تياجو ألكانتار في لقاء بادربورن وفضلت عدم البدء به أمام توتنهام لإراحته وحينما شارك لعب بصورة مميزة. هذا هو المستوى الذي نطلبه دائمًا في الفريق".

صاحب الـ 47 عامًا انتقد أداء الفريق أمام توتنهام في أول 25 أو 30 دقيقة من اللقاء مؤكدًا بعدها أنّ الفريق سيطر بصورة جيدة على اللقاء وقدّم أداء مذهلًا متمنيًا أن ينعكس هذا الأداء على لقاء هوفنهايم.

واختتم: "سيرج جنابري يقدم مستويات عظيمة وليست فقط لتسجيله الأهداف في توتنهام ولكنّه يساعد المنظمة بصورة مميزة وأنا سعيد بالمستوى الذي يظهر به. لا أعرف إن كان مولر سيلعب يوم السبت أم لا ولكننا سنجد أفضل حل لجميع الأطراف".

جدير بالذكر أنّ بايرن ميونخ يتصدر ترتيب الدوري الألماني برصيد 14 نقطة في 6 جولات.