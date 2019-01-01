كوفاتش عن استبعاد خاميس وجوريتسكا: هذا هو بايرن ميونيخ

المدرب يتحدث عن خياراته

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ بلاعبه "ليون جوريتسكا"، لكن مؤكدًا في نفس الوقت أن الخيارات التكتيكية تُبقيه على مقاعد البدلاء أحيانًا.

ولم يلعب جوريتسكا أساسيًا منذ مباراة فرايبورج في الدوري الألماني، إذ غاب عن مباراة القمة التالية ضد بوروسيا دورتموند ثم عن مواجهتي دوسيلدورف وفيردر بريمن، والأمر ذاته ينطبق على زميله خاميس رودريجز.

المدرب تحدث خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بريمن في الكأس عن تلك القضية واصفًا الوضع مع جوريتسكا بالصعب، ومضيفًا "ليون تطور بشكل رائع، لقد لعب بشكل مذهل وصنع العديد العديد من الأهداف لنا".

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"أبعدته عن مواجهة بوروسيا دورتموند هو وخاميس لأسباب تكتيكية، وهذا القرار أدى لانتصارنا 5-0، لماذا إذًا علي أن أغيره؟".

أضاف "الأمر ليس سهلًا بالنسبة لهما، وكذلك بالنسبة لي. لكن هذا هو بايرن ميونيخ وتلك هي جودته. حقيقة أن اللاعب الجيد لا يلعب لأن هناك لاعب جيد آخر يلعب هي حقيقة طبيعية هنا".

يُذكر أن بايرن ميونيخ سيُواجه مساء غدٍ الأربعاء فيردر بريمن في نصف نهائي كأس ألمانيا، فيما سيلعب اليوم هامبورج ضد لايبزيج ضمن نفس البطولة.