كوفاتش: ألابا قد يجلس احتياطياً أمام توتنهام وجورتسيكا أمامه وقتاً طويلاً

المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني يلمح بجلوس ديفيد ألابا على مقاعد البدلاء أمام توتنهام

فيسبوك تويتر بلال محمد

ألمح نيكو كوفاتش، المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني، أن ليون جورتسيكا لاعب الفريق نسبة مشاركته أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا، ضئيلة بسبب الإصابة.

ويستعد الفريق البافاري لمواجهة توتنهام الإنجليزي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء القادم.

وقال كوفاتش في تصريحات صحفية اليوم: "ديفيد ألابا تدرب معنا اليوم، يبدو جيداً، سننتظر ونرى كيف سيكون غدا".

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وواصل: "ألابا لاعب مهم في الفريق، ولكن لسوء حظنا سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع، ولكن لوكاس هيرنانديز سيشغل مكانه هذه الفترة".

وتابع: "بالنسبة لليون جورتسيكا مازال أمامه وقتاً أطول للعودة إلى الملاعب، أتوقع أنه لن يعود إلا بعد التوقف الدولي".