كوفاتش: أستحقينا الخسارة وأهنئ يورجن كلوب

كوفاتش يهنئ يورجن كلوب ويتحدث عن أسباب خسارة فريقه بايرن ميونيخ أمام ليفربول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ إن فريقه استحق الخسارة والخروج من دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي.

وكان بايرن ميونيخ قد خسر أمام ضيفه ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة الإياب من دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وقال كوفاتش: "لعبنا أمام خصم قوي، لقد كانوا فريقًا مثاليًا في مواجهتي الذهاب والإياب وقدموا ما يستحق التقدير وبالطبع الفوز والعبور"

وأضاف: "استحقينا الخسارة لأننا لم نقدم المطلوب من أجل الفوز، هاجمنا وضغنا ولكننا تركنا مساحات خلف دفاعاتنا وكان ذلك سببًا لاختراقها"

أسبوع سيطرت عليه الفوضى خارج الملعب وإنتهى بإعلان حالة الطوارئ...فهل تمر المرور الكرام؟ #YallaGoal pic.twitter.com/qsO3QS5Dui

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٢ مارس ٢٠١٩

وتابع: "أهنئ يورجن كلوب على العمل الكبير الذي قام به، وعلى تتويج هذا العمل الكبير تحقيق الغفوز، علينا فقط أن ننظر إلى الأمام ونرى ماذا سنفعل مستقبلًا"

وحول الأمر ذاته أضاف هوميلز: "أعرف يورجن كلوب جيدًا وهو رائع في الحد من خطورة لاعبي الخصم وإظهار كل شيء لدى لاعبيه"

وقال الحارس مانويل نوير حول خطأه في هدف ماني الأول: "أردت الوقوف أمام الكرة مباشرة، لمسة ماني كانت رائعة حقًا وهي التي أعطته الأفضلية، لم يكن قراري صحيحًا"

كريستيانو رونالدو.. عن الشبح الذي يبدو مرعبًا تحت الضغط

يذكر أن مواجهة الذهاب بين ليفربول وبايرن ميونيخ والتي أقيمت على ملعب أنفيلد منذ 3 أسابيع كانت قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.