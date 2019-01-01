كوفاتش: أتمنى أن يلعب روبن من جديد لبايرن ميونخ

نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ يؤكد على أمله في عودة النجم الهولندي أرين روبن للمشاركة مع الفريق من جديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ عن أمله في أن يعود النجم الهولندي أرين روبن للمشاركة مع الفريق من جديد في وقت قريب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدرب خلال المؤتمر الخاص بمواجهة بايرن ميونخ المقبلة ضد فورتونا في الدوري الألماني.

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وقال كوفاتش: “الأمر محزن للغاية أن روبن لم يكن متواجدًا معنا منذ شهر نوفمبر الماضي، هو دومًا يعاني من أمرٍ ما، رغم أن الأطباء أعطونا إشارات إيجابية".

وأضاف: "هو لا يشعر أنه بخير في الفترة الأخيرة، سيكون الأمر مذهل لو عاد ولعب معنا مباريات آخرى في الفترة المقبلة، هو يستحق ذلك".

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ويملك روبن عقدًا مع بايرن ميونخ لا ينتهي سوى بنهاية الموسم الجاري، وخرج اللاعب علانية وذكر أنه لن يجدد تعاقده مع الفريق.

جدير بالذكر أن روبن يلعب لبايرن ميونخ منذ عام 2009 عندما انضم من صفوف فريق ريال مدريد مقابل 25 مليون يورو.