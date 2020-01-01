كوفاتشيتش: لا نخشى مواجهة بايرن ميونخ

كوفاتشيتش أكد عدم قلقه لمواجهة ليفاندوفسكي

أكد ماتيو كوفاتشيتش لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، أن فريقه لا يخشى مواجهة بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي الإنجليزي يستعد غداً لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في ذهاب مباراة دور الـ16 على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي.

وقال كوفاتشيتش في تصريحات في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "نلعب غداً أمام فريق كبير وعظيم، يمتلكون لاعبين رائعون ولا أخشى اللعب أمام ليفاندوفسكي، نلعب أمام بايرن كمجموعة واحدة".

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وأضاف: "المباراة بالنسبة لنا مثل أي مباراة نخوضها، نلعب مباريات كبيرة في الدوري وهذه المباراة ليست استثناء، نتمنى أن نقدم أداء جيد مثل الذي قدمناه في مباراة توتنهام في الدوري".

وعن نقاط لعب البايرن والطريقة التي سيتبعونها للفوز أكد: "سيُظهر لنا المدرب نقاط قوتهم وأين يمكننا الإيقاع بهم، دوريهم ليس قاسيًا مثل الدوري الإنجليزي الممتاز ، لذلك سيكونون أكثر راحة منا، سوف نستعد للإيقاع بهم كثيراً".

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كوفاتشيتش تحدث عن تطوير لامبارد لمستواه قائلاً: "لا أعرف أنا ألعب موسم جيد، يمكنني أن أفعل الكثير معه لدينا تواصل جيد، أعمل على الجانب السيء في مستوايا وأريد أن أصل إلى أكبر مستوى، ولكنني أعلم أنني أصبحت أكثر نضجاً".

وأردف: "لقد قضيت أوقات رائعة مع ريال مدريد وتوجت بلقب دوري الأبطال، لاعبو تشيلسي لا يسألوني عن الفوز بالبطولة، ولكن سنحاول الفوز بالبطولة وأول خطوة للفوز هي غداً".

واعتبر كوفاتشيتش الحارس كابييرو بأنه حارس رائع للغاية، لديه شغف بأن يصبح أفضل كل يوم بالرغم من تقدمه في العمر".

تشيلسي تأهل إلى دور الـ16 في المركز الثاني من ترتيب المجموعة الثامنة، خلف نادي فالنسيا الإسباني.