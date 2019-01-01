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الدوري الإنجليزي الممتاز

كوسييلني يصنع حصيلة من الأرقام بهدفه في شباك مانشستر سيتي

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(C)Getty Images
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

بعد تقدم مبكر للغاية لصالح مانشستر سيتي من جانب سيرجيو أجويرو، نجح لوران كوسييلني مدافع آرسنال في إدراك التعادل، في المباراة الجارية بتقدم سيتي 2-1.

 

هذا الهدف كان أول هدف له خارج ملعبه منذ هدفه في شباك بيرنلي في أكتوبر 2016، ولم يخسر آرسنال في آخر 21 مباراة سجل بها اللاعب الفرنسي منذ يناير 2012.

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أيضاً تلقى مانشستر سيتي الهدف الأول في شباكه على ملعبه منذ 6 ساعات و37 دقيقة لعب، وتحديداً منذ هدف روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول في الثالث من يناير.

 

في الوقت ذاته كان هذا أول هدف يتلقاه السيتي في أول 15 دقيقة بالبريميرليج منذ 385 يوماً، وتحديداً هدف أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول في الدقيقة التاسعة في يناير 2018، بمباراة 4-3 الشهيرة.

 

أخيراً كان هذا أول هدف لكوسييلني في شباك سيتي منذ يناير 2012 حين تعادل الفريقان 1-1 في ملعب الاتحاد.

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