كوسييلني يصنع حصيلة من الأرقام بهدفه في شباك مانشستر سيتي

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

بعد تقدم مبكر للغاية لصالح مانشستر سيتي من جانب سيرجيو أجويرو، نجح لوران كوسييلني مدافع آرسنال في إدراك التعادل، في المباراة الجارية بتقدم سيتي 2-1.

هذا الهدف كان أول هدف له خارج ملعبه منذ هدفه في شباك بيرنلي في أكتوبر 2016، ولم يخسر آرسنال في آخر 21 مباراة سجل بها اللاعب الفرنسي منذ يناير 2012.

Laurent Koscielny scores his 1st away goal since at Burnley in Oct 2016. @Arsenal are unbeaten in the last 21 games when he has scored, since Jan 2012. Man City concede their 1st home goal in 6 hours, 37 mins, since Firmino ⚽️ on Jan 3 pic.twitter.com/7jf2EgRxVe — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) February 3, 2019

أيضاً تلقى مانشستر سيتي الهدف الأول في شباكه على ملعبه منذ 6 ساعات و37 دقيقة لعب، وتحديداً منذ هدف روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول في الثالث من يناير.

385 - Manchester City have conceded inside the opening 15 minutes of a Premier League match for the first time since Alex Oxlade-Chamberlain scored against them after nine minutes for Liverpool in January 2018, 385 days ago. Shaken. #MCIARS pic.twitter.com/eJLO88TxuA — OptaJoe (@OptaJoe) February 3, 2019

في الوقت ذاته كان هذا أول هدف يتلقاه السيتي في أول 15 دقيقة بالبريميرليج منذ 385 يوماً، وتحديداً هدف أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول في الدقيقة التاسعة في يناير 2018، بمباراة 4-3 الشهيرة.

Laurent Koscielny has scored his first goal against Manchester City since September 2012 in a 1-1 draw at the Etihad. History repeating itself? 👀 pic.twitter.com/9Ut2b4YoHt — Squawka Football (@Squawka) February 3, 2019

أخيراً كان هذا أول هدف لكوسييلني في شباك سيتي منذ يناير 2012 حين تعادل الفريقان 1-1 في ملعب الاتحاد.