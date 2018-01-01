كوسينلي: الإصابة جعلت مني شخصًا أفضل

كوسينلي يتحدث عن الجوانب الإيجابية من إصابته

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث النجم الفرنسي لوران كوسينلي حول الإصابة التي كان قد تعرض لها في شهر إبريل الماضي، حيث وصفها بالشيء الإيجابي الذي جعل منه رجلًا أفضل. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وكان كوسينلي قد تعرض لإصابة على مستوى الكاحل، حيث تعرض لكسر كامل في المفصل في المباراة أمام أتلتيكو مدريد ضمن نصف نهائي الدوري الأوروبي الماضي.

وبخصوص ذلك، تحدث لوران كوسينلي بأن الإصابة كانت صعبة، واحتاجت منه الكثير من الصبر والتحمل لكي يستطيع العبور بتلك الفترة.

وقال كوسينلي: "الإصابات هي أسوء شيء في كرة القدم، وإصابة كتلك التي تعرضت لها كانت صعبة جدًا، واحتاجت مني جهدًا مضاعفًا للتعافي منها"

وأضاف: "لا أنظر إلى الإصابة على أنها شيء سيء، بالعكس، فإنني أشعر أنها جعلت مني شخصًا أفضل، ورجلًا أفضل، وأعطتني الكثير من الأشياء التي لم أكن لأحصل عليها بدونها"

وتابع: "عليّ أن أنظر إلى التحديات القادمة، وأن أبذل المزيد من الجهد لكي أعود إلى الملاعب أفضل مما كنت، تمامًا كما أصبحت أفضل على المستوى الشخصي والنفسي.