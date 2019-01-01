كوسيلني يؤكد أهمية الدوري الأوروبي لأرسنال الموسم الحالي

آمل لأرسنال في التأهل لدوري الأبطال

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يسعى أرسنال الإنجليزي، لتفادي خروج مبكر من الدوري الأوروبي، حال فشله في تعويض خسارته ذهاباً بهدف نظيف أمام باتي بوريسوف البيلاروسي.

وفشل أرسنال في الفوز خارح قواعده، لينتظر الحسم غدًا في لقاء الإياب على أرضية ملعب الإمارات.

القائد الفرنسي لوران كوسيلني أكد أهمية المسابقة للجنرز، قائلاً: "الدوري الأوروبي يظل مسابقة كبيرة، نحن لسنا في دوري الأبطال للموسم الثاني، وقد نشارك به الموسم المقبل".

وواصل: "لكن الدوري الأوروبي الموسم الحالي، يضم فرق كبيرة، مثل تشيلسي ونابولي، فالنسيا، اعتقد أنها بطولة كبيرة، أكثر من العام الماضية، كل عام تزداد إثارة".

🔴⚪️ أتلتيكو مدريد يُصعب المهمة على نفسه أكثر وأكثر، ليس بسبب النتيجة ولكن بسبب الغيابات التي سيخوض لقاء العودة بها



سيميوني سيذهب لـ تورينو الآن بدون توماس بارتي أيضًا بسبب تراكم البطاقات الصفراء 🤷‍♂️#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/y2NCXjZ75H — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 20, 2019

وتابع: "الموسم الماضي فاز أتلتيكو مدريد باللقب، وهي فرصة كبيرة لنا من أجل المشاركة في دوري الأبطال، لدينا مباراة مهمة غدًا، من أجل التأهل، وسنعمل على الوصول للنهائي من أجل التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل".

ويعيش أرسنال ثاني مواسمه في المسابقة الأوروبية بعدما فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا عقب 19 موسمًا في دوري الأبطال.