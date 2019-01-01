كوستا ينفي إهانة والدة حكم مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

دييجو كوستا نجم هجوم تشيلسي السابق وأتلتيكو مدريد الحالي ينفي إهانة والدة الحكم جيل مانزانو الذي أدار لقاء الأتلتي أمام برشلونة في كامب نو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نفى النجم الإسباني صاحب الأصول البرازيلية أن يكون قد تعرض لوالدة حكم مباراة فريقه أتلتيكو مدريد بالأمس أمام برشلونة بالإهانة بأي شكل ممكن.

جاء هذا بحسب ما أكد زملاء كوستا في تصريحات أعقبت مباراة الأمس وبمقدمتهم نجم المباراة يان أوبلاك حارس مرمى الأتلتي، حيث أكدوا من خلال تلك التصريحات أن المهاجم نفى أن يكون قد قام بأي شيء يستحق البطاقة الحمراء.

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وكان كوستا قد تعرض للطرد المباشر من قبل حكم اللقاء جيل مانزانو في الدقيقة الـ 27 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن لقاءات الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني.

وتلقى كل من دييجو جودين وخوزيه خيمينيز بطاقات صفراء خلال مواجهة الحكم بقراره الذي اتخذه في وقت مبكر من المباراة ضد فريقهم وتركهم لأكثر من ساعة في مواجهة برشلونة بـ 10 لاعبين.

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وكان حكم اللقاء جيل مانزانو قد أكد في تقريره الفني الخاص بالمباراة أن طرد كوستا جاء عقب أن تعرض لوالدته بإهانة مباشرة تستوجب البطاقة الحمراء بدون تحذير.

جدير بالذكر أن مباراة الأمس انتهت بفوز أصحاب الأرض برشلونة بهدفين نظيفين أحرزهما كل من لويس سواريز وليونيل ميسي في آخر خمس دقائق من اللقاء.