كوستا يرفض التدرب مع أتلتيكو مدريد

كوستا يستمر في أزماته مع أتلتيكو مدريد

رفض دييجو كوستا، لاعب أتلتيكو مدريد، التواجد في تدريبات الروحي بلانكوس الصباحية استعدادًا لمواجهة إيبار مساء السبت المقبل في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وكان كوستا قد تعرض للطرد المباشر ضد برشلونة من قبل حكم اللقاء جيل مانزانو وهو ما تسبب في معاقبته بالإيقاف 8 مباريات.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ كوستا يشعر بالغضب بسبب عقوبة الإيقاف ويرى أنّ الفريق المدريدي لم يسانده بالصورة الكافية.

ورغم تقديم الروخي بلانكوس لاستئناف تم رفضه، إلا أنّ اللاعب صاحب الأصول البرازيلية يشعر بأنّ فريقه لم يدافع عنه كما ينغي.

انتهاء موسم كوستا مع أتلتيكو مدريد🤦‍♂️ pic.twitter.com/lLkdczoMle

— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 11, 2019

الصحيفة أوضحت أنّ أتلتيكو مدريد عاقب اللاعب ماديًا بسبب الواقعة وخاصة وأنّ التسجيلات أكدت إهانته للحكم.

وأكدت الصحيفة أنّ هناك رفض تام لما قام به كوستا داخل النادي وهو ما تسبب في غضب اللاعب.

وكان جيل مانزانو، حكم مباراة برشلونة، قد ذكر في تقريره الرسمي أنّ كوستا أهان والدته قائلًا: "سوف أتغوط على والدتك العاهرة" وهو ما دفع الحكم لطرده مباشرة.

جدير بالذكر أنّ كوستا نفى إهانته للحكم مؤكدًا أنّ هذه العبارات كان يقصد بها نفسه وليس أحد آخر.