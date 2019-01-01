كوستا يبدي سعادة خاصة بالعودة من الإصابة أمام رايو فاييكانو

علاقة خاصة تجمع اللاعب مع فريقه السابق

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث المهاجم الإسباني دييجو كوستا، عقب فوز أتلتيكو مدريد على حساب رايو فاييكانو في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

وحقق أتلتيكو مدريد فوزاً مهماً، انهى به الهزيمتين الأخيرتين في الدوري الإسباني، في لقاء شهد عودة دييجو كوستا من الإصابة.

وشارك كوستا في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، ليسجل بعدها بـ14 دقيقة أنطوان جريزمان هدف اللقاء الوحيد.

وعلق لاعب تشيلسي السابق على الفوز: "أنا سعيد بالعودة لما أحبه، وكذلك أكثر بسبب العودة في فاليكاس، المكان الذي بدأت منه، لقد أصبت مع أتلتيكو مدريد وعدت هنا، واتمنى أن أواصل المشاركة مع الفريق".

🇸🇮 العملاق السلوفيني .. أوبلاك 🧤



👕 140 مباراة في الدوري الإسباني

🥅 80 مباراة بـ شباك نظيفة



حــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــط 🧱🚫 pic.twitter.com/i9F6VYrB3d — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 16, 2019

وتألق كوستا البالغ 30 عامًا، عام 2012 مع رايو فاييكانو، حيث قضى 6 أشهر معاراً فسجل 10 أهداف في 16 مباراة.

وسيلتقي الروخيبلانكوس مع يوفنتوس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ليضيف: "فاييكانو فريق جيد ويعرف كيفية اللعب بالكرة، الفوز ليس اختياري بل إجباري لحصد الثلاث نقاط، الشيء المهم هو الفوز بعد هزيمتين، فزنا على فريق جيد يتواجد في الدوري أكثر من عام".

وقلص أتلتيكو مدريد النقاط مع برشلونة مؤقتًا، ويسعى لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، والذي يقام على أرضية ميدانه واندا ميتروبوليتانو.