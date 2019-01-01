كوستا مهدد بالغياب لـ 3 أشهر بسبب جراحة في الرقبة

جراحة القرص العنقي تبعد دييجو كوستا عن أتلتيكو مدريد

عانى النجم الدولي الإسباني دييجو كوستا مهاجم نادي أتلتيكو مدريد إلى إصابة على مستوى الرقبة وذلك خلال الفترة الماضية.

وأصدر أتلتيكو مدريد بيانًا منذ أيام يقول إن إصابة دييجو كوستا هي عبارة عن فتق في القرص العنقي للرقبة، وأنه سيخضع لفحوصات طبية من أجل الوقوف على خطورة الإصابة.

وبعدما خضع للفحوصات من قبل متخصصين في جراحة الأعصاب من أجل تحديد مدى احتياج كوستا للتدخل الجراحي، تبين أنه سيحتاج إلى إجراء عملية جراحية.

جاء ذلك بعدما أشارت صحيفة ماركا الإسبانية أن العملية الجراحية ستكون الخيار الأقرب بالنسبة لكوستا من أجل التعافي من الأصابة التي ألمت به.

ووبعد تأكيد خضوع كوستا للعملية، سيغيب المهاجم الإسباني عن فريقه لفترة تتراوح بين شهرين ونصف و ثلاثة أشهر حتى يعود للملاعب من جديد.

وفي الوقت الحالي، على أتلتيكو مدريد أن يتعامل مع الموقف الحالي والذي يقول إنه سيلعب دون دييجو كوستا حتى فبراير المقبل على الأقل.

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يذكر أن عدة تقارير صحفية قد أشارت خلال الفترة الأخيرة إلى أن الروخيبلانكوس وإدراته يفكرون حاليًا في التعاقد مع مهاجم على سبيل الإعارة إلى حين عودة كوستا.