كوستا مشيدًا برونالدو: يجعل كل شيء سهلاً وممكناً

إشادة برازيلية بالبرتغالي في يوفنتوس

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا، بزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، في جعل كل شيء ممكناً منذ انضمامه ليوفنتوس الإيطالي.

وسبق كوستا رونالدو، بارتداء قميص السيدة العجوز الموسم الماضي، ليلحق به رونالدو قادمًا من ريال مدريد الإسباني كأغلى لاعب في تاريخ يوفنتوس والدوري الإيطالي.

وقاد رونالدو يوفنتوس للفوز على أتلتيكو مدريد وقلب تأخره إلى فوز في مجموع اللقاءين، بفضل الثلاثية التي سجلها في لقاء الإياب.

وتحدث البرازيلي عن وصول رونالدو وتأثيره على يوفنتوس: "أنا أعتقد أنه كان الأفضل في العالم، ثم اكتشفت أنه رجل عادي جدًا، وكذلك تنافسي، يحب الفوز، وهذا ما نريده، لاعب كرة قدم مع عقلية تعطينا الكثير".

حينما تدرك أنك لن تستطيع تحقيق دوري اللاهزيمة! 😕 pic.twitter.com/jPhK8PZaCI — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 17, 2019

وتابع: "لقد تطور النادي على عدة أصعدة منذ قدومه، مساهمته رائعة، دائمًا ما يضع بصمته، يملئ الملعب، يتنافش معنا من أجل الأفضل".

وأردف عن صاحب الكرة الذهبية 5 مرات: "أنه أول من يتدرب بقوة، ثم يدعونا لنقوم بهذا سوياً، كل شيء بالنسبة له يبدو سهلاً وممكناً، نريد أن نفوز معه، وأن نكتب معه القصص".

وودع يوفنتوس بطولة كأس إيطاليا ويقترب بقوة من تحقيق لقب الدوري الثامن على التوالي مع يوفنتوس، ويتواجد في ربع نهائي دوري الأبطال حيث سيلاقي أياكس الهولندي.