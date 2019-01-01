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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

كوستا: كنت أخشى من تأثير رونالدو على يوفنتوس

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Getty Images
رونالدو يتوهج في تورينو
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

اعترف جناح يوفنتوس دوجلاس كوستا أنه كان يخشى أن يتسبب وصول كريستيانو رونالدو إلى الفريق بتأثير سلبي على أجواء الفريق.

وقاد رونالدو، في غياب كوستا، يوفنتوس للعبور إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي بثلاثية في مرمى أتلتيكو مدريد.

وقال كوستا مع "دي سولا": "صدق أن عندما بدأ الحديث عن وصول رونالدو تسائلت كيف سيكون تأثير ذلك على غرف خلع الملابس والأجواء".

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وأكمل: "يجب أن يسود الحب بين الجميع لأننا نبحث عن مركز في التشكيلة، ولكن كريستيانو كسب الجميع سريعاً، هو شخص بسيط ويحب الفوز".

وواصل البرازيلي: "يوفنتوس كان يبحث عن شخص بعقليته، عندما وصل فكرت أننا ضمينا أفضل لاعب في العالم، ومعه تحسن الفريق على كل الأصعدة".

واستطرد: "الجماهير زادت، يسجل كل أسبوع ونأمل أن يدخلنا التاريخ، هو شخص حقاً استثنائي".

ويلعب يوفنتوس مع جنوى مساء الأحد لحساب الدوري الإيطالي الذي يتصدره بفارق 18 نقطة عن نابولي.

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