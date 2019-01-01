كوستا: كنت أخشى من تأثير رونالدو على يوفنتوس

رونالدو يتوهج في تورينو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

اعترف جناح يوفنتوس دوجلاس كوستا أنه كان يخشى أن يتسبب وصول كريستيانو رونالدو إلى الفريق بتأثير سلبي على أجواء الفريق.

وقاد رونالدو، في غياب كوستا، يوفنتوس للعبور إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي بثلاثية في مرمى أتلتيكو مدريد.

وقال كوستا مع "دي سولا": "صدق أن عندما بدأ الحديث عن وصول رونالدو تسائلت كيف سيكون تأثير ذلك على غرف خلع الملابس والأجواء".

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🔙 بعد غياب 9 أشهر.. كريستيانو رونالدو يعود لقائمة البرتغال 🇵🇹 من جديد pic.twitter.com/CXFIdwrlVC — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 15, 2019

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وأكمل: "يجب أن يسود الحب بين الجميع لأننا نبحث عن مركز في التشكيلة، ولكن كريستيانو كسب الجميع سريعاً، هو شخص بسيط ويحب الفوز".

وواصل البرازيلي: "يوفنتوس كان يبحث عن شخص بعقليته، عندما وصل فكرت أننا ضمينا أفضل لاعب في العالم، ومعه تحسن الفريق على كل الأصعدة".

واستطرد: "الجماهير زادت، يسجل كل أسبوع ونأمل أن يدخلنا التاريخ، هو شخص حقاً استثنائي".

ويلعب يوفنتوس مع جنوى مساء الأحد لحساب الدوري الإيطالي الذي يتصدره بفارق 18 نقطة عن نابولي.