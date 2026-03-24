كوستاكورتا يتحدث عن ميلان: "فريق خطير، تخيل لو لعب المهاجمون أيضاً..."

يحلل أليساندرو كوستاكورتا، المحلل الرياضي في قناة سكاي، وضع ميلان الحالي بعد الفوز المقنع 3-2 على تورينو قائلاً: "يقول أليجري شيئاً منذ الجولة الثالثة، وهو أن ميلان يتفوق بدنياً على الفرق الأخرى بعد مرور 55 إلى 60 دقيقة. وقد تكرر ذلك مرات عديدة، وربما في هذه الحالة أيضاً، وبفضل موقف نابع من الاستراتيجية والتكتيك، تمكن ميلان من السيطرة على المباراة. لكنها ليست المرة الأولى. ربما بفضل التبديلات، وبفضل الموقف المختلف، ولكن أيضًا بفضل هذا: ميلان قوي بدنيًا، ولديه ثلاثة أو أربعة لاعبين أقوياء. ميلان فريق خطير. تخيل لو لعب المهاجمون أيضًا. لو كان لديه المهاجمون، حقًا... هل يمكننا قول ذلك؟".