كوستاكورتا: اللعب ضد صلاح مرهق وما يقوم به فان دايك غير عادي

كوستاكورتا نجم ميلان السابق يتحدث عن صلاح وفان دايك عقب تجاوز ليفربول لغريمه بايرن ميونيخ

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث أليساندرو كوستاكورتا نجم مادي ميلان السابق حول فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح على خلفية عبور ليفربول لخصمه بايرن ميونيخ.

وكان ليفربول قد أقصى بايرن ميونيخ من دور الستة عشر لدوري ابطال أوروبا، وذلك بفوزه عليه إيابًا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وحول ذلك، أشاد كوستاكورتا بالدور الهام الذي لعبه فيرجيل فان دايك من أجل عبور ليفربول، سواء على المستوى الهجومي أو الدفاعي.

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مورينيو 🗣️ pic.twitter.com/gdYoWGNoTG

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ مارس ٢٠١٩

وقال كوستاكورتا: "فان دايك لاعب رائع حقًا، ما يقوم به منذ انضمامه إلى ليفربول غير طبيعي، هو أحد أهم أسلحة ليفربول في جميع المواجهات"

وأضاف: "محمد صلاح يفدم عملًا رائعًا، كنت مدافعًا وأعلم أن مواجهة لاعب مثل صلاح تتطلب جهدًا مضاعفًا وبقاء في الخلف طوال المباراة"

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يذكر أن فيريل فان دايك كان قد سجل هدفًا وصنع هدفًا لساديو ماني، بينما لعب محمد صلاح مباراة متوسطة إلى حد ما.