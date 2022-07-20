كوزمين كونترا: من هنا بدأ كل شيء يسوء في الاتحاد وأشعر بالإحباط بعد هذه التجربة

"هذه أصعب لحظة مرت علينا في الموسم"

تحدث الروماني كوزمين كونترا؛ المدير الفني السابق لنادي الاتحاد السعودي، بثقة عن قدرة العميد على تحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المقبل، شارطًا أن يحافظ الجهاز الفني الجديد على عقلية الفوز التي زرعها هو في اللاعبين.

رحيل مفاجئ لكوزمين:

المدرب الروماني قاد العميد للمنافسة على لقب الدوري المحلي بقوة حتى الجولة الأخيرة، رغم الظروف الصعبة التي مر بها طوال الموسم.

وفي الوقت الذي كان يستعد به كوزمين لقيادة معسكر إعداد النمور للموسم المقبل، تفاجأ بقرار عدم التجديد له من قبل إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي.

وفي نفس يوم إعلان عدم التجديد لكونترا، أعلن الاتحاد بشكل رسمي التعاقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني السابق لتوتنهام الإنجليزي.

ماذا قال كونترا عن تجربته مع الاتحاد؟

المدرب الروماني قال، خلال تصريحاته لموقع قناة "العربية": "الموسم الماضي كان جيدًا بالنسبة للاتحاد، والدليل أن البطل تحدد في الجولة الأخيرة، لذلك يجب مواصلة القتال والاستفادة من المكاسب التي تحققت في الموسم الماضي".

وأضاف: "المشكلة التي عانينا منها أننا خضنا خمس مباريات فقط في أربعة أشهر، وبعد التوقف الطويل، خسرنا أمام الفيحاء في كأس الملك، ومن هنا بدأ كل شيء يصبح أسوأ، لكننا بذلنا كل ما بوسعنا أنا والطاقم الفني وللاعبون، بالتأكيد حزين لخسارة اللقب، وعلينا أن نعترف أن الهلال كان أفضل منا في النهاية".

وواصل الروماني موجهًا حديثه للاعبين: "أعلم أنكم محبطون لخسارة اللقب، لكننا أثبتنا أنا الاتحاد لديه القدرة على حصد اللقب، في الموسم المقبل عليكم أن تكونوا أقوى في 100% من المباريات وليس في 75% فقط، خبراتكم حاليًا ستفيدكم، وإذا حافظتم على ما قمت به واستفدتم من عقلية الفوز التي زرعتها بكم، الاتحاد سيكون بطل الدوري في الموسم المقبل بنسبة 100%".

بسؤاله عن أصعب لحظة في الموسم، أوضح كوزمين: "الهزيمة أمام الهلال في جدة، لم نكن نستحق تلك الخسارة بعد كل الفرص التي أتيحت لنا، لكن هذه هي كرة القدم، خسارة الطائي كذلك أزعجتني كثيرًا، كان من الممكن أن يكون مصيرنا بأيدينا".

واختتم متحدثًا عن رحيله المفاجئ: "علمت بقرار رحيلي من إنستجرام، أنا محبط، إذا كان لديك اتفاق مع شخص ما وقمت بتغييره عليك أن تتصل به وتخبره، إذا قرروا التصرف على هذا النحو فهذه مشكلتهم، انتظرت اتصالًا واحدًا فقط".

ماذا قدم الاتحاد مع كونترا؟

الروماني صاحب الـ46 عامًا كان قد تولى المسؤولية الفنية للعميد في أغسطس 2021، وكان من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم المنقضي، لكن يبدو أن التجديد له قد اقترب.

وخاض الاتحاد تحت إشراف كونترا 29 مباراة، حقق الفوز في 19 منها، وتعادل في خمس، وخسر خمسة لقاءات أخرى.

وبخلاف ضياع لقب الدوري المحلي، ودع العميد مع الروماني كأس خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي بالهزيمة أمام الفيحاء بهدف نظيف.