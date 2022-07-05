كوزمين كونترا: تفاجأت باستغناء الاتحاد عني وواجهت صعوبات في التعامل مع اللاعبين

"أحلم بالعودة للعمل في الدوري الإسباني"

أكد الروماني كوزمين كونترا؛ المدير الفني السابق للاتحاد السعودي، أنه واجه عدة صعوبات في العمل بالدوري السعودي، مشيرًا إلى أن إدارة النادي تراجعت عن التجديد له دون علمه.

نونو سانتو خليفة كونترا:

بالأمس أعلن نادي الاتحاد رحيل المدرب الروماني عن تدريب العميد، بعدما قضى عشرة أشهر على رأس القيادة الفنية للفريق.

رحيل كونترا يأتي بعد ضياع لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ تأخر بفارق نقطتين عن الهلال؛ المتوج باللقب، رغم أنه تصدر جدول الترتيب لعدة أشهر، لكنه فقد عشر نقاط في آخر خمس جولات، ليهدي اللقب للزعيم.

وعقب إعلان رحيل الروماني بساعات قليلة، تم الإعلان عن التعاقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني السابق لتوتنهام الإنجليزي.

ماذا قال كونترا عن تجربته مع الاتحاد؟

قال كونترا، خلال تصريحاته لراديو "ماركا": "خضنا موسمًا معقدًا للغاية، كان طويلًا جدًا، لم يكن من السهل تجمله، خضنا القتال من أجل اللقب حتى اللحظات الأخيرة، وكان هناك اتفاق بيني وبين الإدارة على التجديد لعام آخر، وقبل يومين من نهاية عقدي اتفقنا على شروط التجديد، لكنني اكتشفت من خلال الصحافة أنهم كانوا يتفاوضون مع مدرب آخر بالفعل، وأخيرًا أعلنوا التعاقد مع نونو سانتو".

وأضاف: "واجهت صعوبات كبيرة في العمل بالسعودية، الفريق يعرف كيف يستجيب بشكل جيد ضد المنافسين المهمين، إنه بلد مختلف وثقافة مختلفة، واللاعبون ينظرون لكرة القدم بطريقة مختلفة عن لاعبي أوروبا، بالسعودية أحيانًا يتأخرون عن التدريبات، ويتركون التدريب إذا كان قاسيًا للغاية، بحجة أنهم يشعرون بعدم الارتياح، لكن شيئًا فشيئًا تمكننا من إقناع اللاعبين بضرورة بذل كل شيء والتضحية من أجل العمل".

المدرب الروماني اختتم متحدثًا عن خطوته المقبلة: "أنتظر العروض التي ستُقدم لي، حلمي هو التدريب مرة أخرى في إسبانيا، لكن الأمر يزداد صعوبة يومًا تلو الآخر وأنا أعرف هذا، لكن هذا هو هدفي".

ماذا قدم كونترا مع العميد؟

الروماني صاحب الـ46 عامًا كان قد تولى المسؤولية الفنية للعميد في أغسطس 2021، وكان من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم المنقضي، لكن يبدو أن التجديد له قد اقترب.

وخاض الاتحاد تحت إشراف كونترا 29 مباراة، حقق الفوز في 19 منها، وتعادل في خمس، وخسر خمسة لقاءات أخرى.

وبخلاف ضياع لقب الدوري المحلي، ودع العميد مع الروماني كأس خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي بالهزيمة أمام الفيحاء بهدف نظيف.

اقرأ أيضًا..

رحيل كوزمين كونترا .. القرار غير السليم في الوقت السليم!

"الاتحاد أصبح أرنب سباق وعلى الحائلي إنقاذه"

"ما يفعله اللاعبون السعوديون مُخجلًا .. آثار المقلوبة واضحة عليهم!"