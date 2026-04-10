يبدو أن أنتوني كوريا سيخلف رون يانس في نادي أوتريخت. فقد توصل مدرب فريق تيلستار إلى اتفاق مبدئي مع إدارة النادي في ملعب دي غالغنوارد بشأن عقد متعدد السنوات. ومن التفاصيل الجديرة بالذكر أن كوريا سيزور مع فريق تيلستار نادي أوتريخت هذا الأسبوع.

وأفادت مصادر مقربة من نادي أوتريخت لصحيفة "دي تيليغراف" أنه بعد مباراة السبت، ستتسارع وتيرة المفاوضات مع نادي تيلستار بشأن قيمة انتقال كوريا. ويستمر عقد المدرب البالغ من العمر 43 عامًا مع نادي تيلستار حتى منتصف عام 2027.

تنتظر تيلستار صفقة انتقال قياسية. يعود الرقم القياسي الحالي إلى عام 1996، عندما تم بيع المدافع أريان دي زيو مقابل ما يعادل 375 ألف يورو إلى نادي بارنسلي الإنجليزي.

اعترف كوريا مؤخرًا لقناة ESPN بوجود اتصالات مع نادي أوتريخت. "آمل أن يدرك كل شخص عاقل أن تركيزي منصب على تيلستار. طُرح عليّ سؤال وأجبت عليه بصدق. أما كيف سيكون رد الفعل عليه، فهذا شأن الجميع"، كما أوضح لصحيفة هارلم داغبلااد.

"لا أشعر بأي ندم على إجابتي لـ ESPN بأنني تناولت القهوة مع نادي أوتريخت. أعلم أنه عندما يُطرح سؤال كهذا، تمامًا كما حدث مع AZ، يبدأ الناس في التخمين وتظهر الأسئلة. غالبًا عندما نقدم إجابات صادقة، لا نحتاج بعد ذلك إلى التفكير ويمكننا تقديم نفس الإجابة"، كما يؤكد المدرب المرتقب لنادي أوتريخت.

يصف كوريا نادي أوتريخت بأنه "نادي رائع للغاية". "لذا، لا داعي لأن أكذب. أنا منشغل فقط بجعل تيلستار أفضل كل يوم. بالطبع أعلم أن هذا جزء من العمل، لكننا نجعل منه أحيانًا عرضًا كبيرًا للغاية. وهذا ما لا أحبه."

كشف جيرت كرويس، اللاعب السابق في نادي أوتريخت، يوم الجمعة في برنامج "De Voetbalkantine" على قناة ESPN أن كوريا يحتل مرتبة متقدمة في قائمة المرشحين. وقال كرويس الأب في إشارة إلى كوريا: "لدي انطباع بأنه في الصدارة". "أقرأ وأسمع كل أنواع الأخبار، حتى داخل الملعب."

"أعتقد أنه أحد المرشحين الجيدين. شاب من الجيل الجديد، يقدم أداءً رائعاً مع تيلستار"، يرى كرويس أن قدوم مدرب الفريق المتواضع من فيلسن-زود أمر إيجابي. كان ريك كرويس (نادي فولندام) وبول سيمونيس (بدون نادٍ) مرشحين جادين أيضاً، لكن يبدو أن كوريا سيكون خليفة يانس بشكل نهائي.