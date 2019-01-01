كوريا يقود الأرجنتين للفوز على المغرب

المباراة الودية تنتهي بهدف نظيف لصالح الألبيسيليستي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب المنتخب الأرجنتيني على نظيره المغربي بهدف نظيف ودياً في إطار أسبوع التوقف الدولي.

بدأ المغرب بكل من: بونو – بنعطية – داكوستا – سايس – مزراوي – الأحمدي – بوصوفة – حكيمي – بلهندة – بوفال – بوطيب

فيما دفع الأرجنتين بكل من: أندرادا – مونتييل – بيتزيلا – كانيمان – أكونيا – بيريرا – رودريجيز – باريديس – دي بول – ديبالا – مارتينيز

أخطر فرص الشوط الأول أتت من ركلة حرة سددها لياندرو باريديس لتمر بجوار القائم.

وشهدت المباراة الكثير من البطاقات الصفراء تحديداً في صفوف المغرب، حيث نالها كل من يونس بلهندة وخالد بوطيب ومهدي بنعطية وموبارك بوصوفة في الدقائف 8 و29 و44 و55.

فيما كان نصيب الأرجنتين من البطاقات للوتارو مارتينيز ووالتر كانيمان في الدقيقتين 42 و54.

في الدقيقة 56 خرج لوتارو وحل ماتياس سواريز بدلاً منه، فيما أتى يونس عبد الحميد على حساب بنعطية في الدقيقة 62، ثم يوسف أيت بن ناصربدلاً من كريم الأحمدي، على الجانب الآخر حل أنخيل كوريا بدلاً من رودريجو دي بول.

وفي الدقيقة 67 حل خوان موسو على حساب إستيبان أندرادا، فيما أتى فيصل فجر ورشيد بدلاً من بوصوفة وبوطيب في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 76 حل فيديريكو زاراتشو بدلاً من باريديس، ثم أتى جيوفاني لو سيلسو على حساب باولو ديبالا في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 84 سجل أنخيل كوريا هدف المنتخب الأرجنتيني الوحيد، بعد تمريرة حاسمة من ماتياس سواريز.