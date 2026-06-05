كوريا الجنوبية ضد جمهورية التشيك: نظرة عامة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 1 Guadalajara Stadium

ستنطلق مباراة كوريا الجنوبية ضد التشيك في 12 يونيو 2026 الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش و21:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

كيفية مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية ضد التشيك باستخدام VPN

إذا كنت مسافرًا إلى الخارج أو ترغب فقط في الوصول إلى خدمات البث المعتادة من مكان آخر في العالم، فقد تواجه قيودًا جغرافية. وهنا يأتي دور الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN).

تتيح لك شبكة VPN، مثل ExpressVPN، إنشاء اتصال آمن ومشفّر عبر الإنترنت. من خلال تغيير موقعك افتراضيًا إلى بلد يتم فيه بث المباراة، يمكنك تجاوز قيود الحجب ومشاهدة فريقك المفضل مباشرةً. يوجد دليل تفصيلي خطوة بخطوة في نهاية هذا المقال، أو يمكنك أيضًا الاطلاع على دليلنا لأفضل شبكات VPN لمشاهدة البث المباشر للأحداث الرياضية.

كوريا الجنوبية ضد جمهورية التشيك: سياق المباراة

لا يمكن أن تكون ركلة البداية في زابوبان أكثر أهمية بالنسبة لفريقين يتوقان إلى ترسيخ أقدامهما في مجموعة شديدة التنافس. تحت ضغط محلي شديد، يجب على مدرب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ-بو أن يثبت أن نظامه للانتقال العمودي قادر على تحقيق النتائج على الساحة العالمية. يواجهون منتخب جمهورية التشيك الذي لا يلين والذي صقلته المعارك بقيادة ميروسلاف كوبيك - أقدم مدرب في البطولة - الذي أعاد منتخب بلاده إلى كأس العالم لأول مرة منذ 20 عامًا. مع اللعب على ارتفاع شاق في حرارة المكسيك، فإن هذه المباراة تمتلك كل المقومات لتصبح كلاسيكية فورية في كأس العالم. ومع انتظار عمالقة البطولة والمضيف المشارك المكسيك في الكواليس إلى جانب منتخب جنوب أفريقيا المفعم بالطاقة، فإن أي خطأ في الجولة الأولى قد يكون كارثياً. بالنسبة لكوريا الجنوبية، يمثل هذا فرصة لتأكيد هيمنتها القارية، وتجاوز الخلافات الإدارية التاريخية، وإثبات تطورها الفني على المسرح الكبير. بالنسبة لجمهورية التشيك، يمثل هذا اللقاء ذروة عاطفية لرحلة شاقة دامت عقدين من الزمن بعيدًا عن أضواء كرة القدم. مع هبوب أشعة الشمس بعد الظهر على العشب المرتفع في زابوبان، ستحول الأجواء الرقيقة هذا الملعب إلى قدر ضغط، حيث ستحدد القدرة على التحمل التكتيكي والتناوب العميق بين اللاعبين بشكل كبير من سيخرج بثلاث نقاط ثمينة.

اقرأ المزيد: كيفية مشاهدة وبث مباشر لكأس العالم 2026

الطريق إلى كأس العالم 2026

مسار كوريا الجنوبية إلى أمريكا الشمالية

اتسمت رحلة كوريا الجنوبية نحو مشاركتها الحادية عشرة على التوالي في كأس العالم بالثبات الذي يميزها، حتى لو كانت الخلفية تشهد انتقالات محلية كبيرة. اجتازت "محاربو تايغوك" في البداية الدور الثاني من تصفيات آسيا بسهولة، حيث سيطرت على مجموعة تضم الصين وتايلاند وسنغافورة بحصد 16 نقطة من أصل 18 نقطة ممكنة.

جاء الاختبار الحقيقي خلال منافسات المجموعة ب من الدور الثالث لتصفيات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي اتسمت بمنافسة شديدة. وعلى الرغم من التغييرات التي طرأت على الجهاز الفني قبل التعيين النهائي للكابتن الأسطوري السابق هونغ ميونغ-بو، تمكنت كوريا الجنوبية من تحقيق سلسلة نتائج خالية من الهزائم طوال معظم مراحل التصفيات. وجاءت اللحظة الحاسمة بشكل مذهل في البصرة بالعراق. في مواجهة بيئة معادية وجماهير متحمسة تجاوز عددها 55 ألف مشجع، أظهر الكوريون الجنوبيون نضجاً تكتيكياً استثنائياً وانضباطاً جماعياً. واستفادوا من البطاقة الحمراء التي حصل عليها لاعب عراقي في الدقائق الأخيرة، ليحسموا المباراة بفوز صعب بنتيجة 2-0 بهدفين سجلهما كيم جين-غيو وأوه هيون-غيو، ليضمنوا رياضياً حجز تذاكر سفرهم المبكرة إلى المكسيك.

Getty Images

دراما التصفيات الفاصلة للجمهورية التشيكية

على النقيض تماماً، وصل منتخب التشيك إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد أن سلك الطريق الأكثر إجهاداً وتوتراً جسدياً الذي يمكن تخيله. بعد فشلهم في حسم التأهل التلقائي عبر مرحلة المجموعات التنافسية للغاية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، دخل التشيك في بيئة لا ترحم من تصفيات أوروبا ضمن نظام المسار (D) المليء بالضغوط.

أصبحت حملتهم في التصفيات فصلاً أسطورياً فورياً في تاريخ كرة القدم التشيكية الحديثة. في مرحلة نصف النهائي، واجهوا منتخب جمهورية أيرلندا العنيد في ملعب سينوبو في براغ. بعد تأخرهم في وقت متأخر من الوقت الأصلي، أنقذوا التعادل الدرامي 2-2 قبل أن يحافظوا على رباطة جأشهم النفسية الشديدة للتقدم 4-3 في ركلات الترجيح المثيرة للأعصاب.

وبعد خمسة أيام فقط، في 31 مارس 2026، واجه الفريق في المباراة النهائية على ملعب جينيرالي أرينا منتخب الدنمارك الذي لم يلين. مكررين بطولاتهم في نصف النهائي، عاد التشيكيون من الخلف لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2 بعد الوقت الإضافي. وحان الوقت، وظل تركيزهم الدفاعي صامدًا حيث حققوا فوزًا حاسمًا 3-1 في ركلات الترجيح، كاسرين بذلك جفافًا مؤلمًا دام 20 عامًا في التأهل لكأس العالم كان يعاني منه هذا البلد الواقع في وسط أوروبا منذ عام 2006.

Getty Images

أخبار فريق كوريا الجنوبية مقابل جمهورية التشيك

أخبار منتخب كوريا الجنوبية

يمتلك مدرب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ-بو قائمة تضم 26 لاعباً في حالة بدنية جيدة إلى حد كبير للاختيار من بينهم بعد اختتام حملة تأهيل سلسة في صدارة المجموعة ب من الدور الثالث لآسيان. على الرغم من التدقيق السياسي الشديد المحيط بفترة توليه المنصب في الوطن، يبدو الفريق متماسكاً للغاية على أرض الملعب في المكسيك. سون هيونغ-مين محجوز في الجناح الأيسر، بينما تخلص المهاجم هوانغ هي-تشان تماماً من إصابة في الكاحل تعرض لها في أواخر الموسم لينضم إلى التشكيلة الأساسية. ومن المتوقع أن يضفي صانع الألعاب الديناميكي لي كانغ-إن لمسة إبداعية من الجانب الأيمن، بينما سيتنافس تشو غو-سونغ على قيادة الهجوم بصفته المهاجم الوحيد في الوسط.

أخبار منتخب جمهورية التشيك

وصل منتخب "ناشونالي تيم" إلى المكسيك عبر طريق مليء بالمفاجآت، حيث احتاج إلى فوزين دراميين بركلات الترجيح على أيرلندا والدنمارك في تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لينهي غياباً دام 20 عاماً عن كأس العالم. وأكمل ميروسلاف كوبيك تشكيلته النهائية المكونة من 26 لاعباً عقب فوز ناجح بنتيجة 2-1 في مباراة ودية ضد كوسوفو في براغ. يتمتع الفريق بهوية محلية قوية، حيث يضم 17 لاعباً من الدوري التشيكي الممتاز، بما في ذلك 10 نجوم من نادي سلافيا براغ.

أهم الأخبار المتعلقة بتشكيلة المنتخب هي ضم النجم الصاعد في خط الوسط، هوغو سوتشوريك (17 عامًا)، الذي فرض نفسه في التشكيلة النهائية بعد أن قدم ظهورًا دوليًا مثيرًا في أول مباراة له مع المنتخب الأول ضد كوسوفو. بينما من المتوقع أن يبدأ سوشوريك مشاركته في البطولة من مقاعد البدلاء، فإن توماس سوشيك وباتريك شيك سيكونان العمود الفقري للتشكيلة الأساسية. وسيقود لاديسلاف كريتشي خط دفاع قوي مكون من ثلاثة لاعبين إلى جانب هوليش وهراناتش.

الملفات الشخصية للمدربين وفلسفاتهم التكتيكية

Getty Images

هونغ ميونغ-بو (كوريا الجنوبية)

يُعد هونغ ميونغ-بو أيقونة بارزة في تاريخ كرة القدم الآسيوية، وقد حُفِظ اسمه إلى الأبد في ذاكرة المشجعين الدوليين باعتباره المدافع القوي الذي قاد كوريا الجنوبية إلى بلوغ نصف النهائي التاريخي على أرضها في كأس العالم 2002. وقد قوبل تعيينه مجددًا على رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني في الفترة التي سبقت هذه البطولة بتدقيق سياسي عميق ونقاشات إدارية داخل الأوساط الإعلامية في سيول.

من الناحية التكتيكية، بنى هونغ هوية متجذرة بعمق في الضغط عالي الكثافة والانضباط الهيكلي والسرعة الرعدية في التقدم العمودي. وهو يعتمد تشكيلة 4-2-3-1 مصممة لتجاوز فترات الاستحواذ الجانبية الطويلة، ويكلف لاعبي خط الوسط المزدوجين بمهمة التطلع فوراً إلى الأمام لإطلاق العنان لأجنحته ذات المستوى العالمي. سيكون التحدي الرئيسي الذي يواجه هونغ في المكسيك هو الحفاظ على الهيكل الدفاعي في المرتفعات العالية مع إدارة المباريات ضد خصوم يتمتعون بقوة بدنية كبيرة ويسعون إلى إبطاء وتيرة المباراة عمداً.

ميروسلاف كوبيك (الجمهورية التشيكية)

Getty Images

يصل ميروسلاف كوبيك إلى المكسيك في سن 74 عامًا، ليشكل قصة مثيرة للاهتمام: فهو أكبر مدرب في كأس العالم 2026. وقد بنى هذا التكتيكي المخضرم مسيرة مهنية تتميز بالبراغماتية المطلقة، والتنظيم الدفاعي الصارم، وكرة القدم التي تعتمد على الاستفادة القصوى من الفرص. وقد حول كوبيك المنتخب التشيكي إلى كتلة دفاعية مرنة بشكل لا يصدق، تشعر براحة تامة في اللعب بدون الكرة لفترات طويلة.

يفضل كوبيك نظام 3-4-1-2 المنظم للغاية والذي يعتمد بشكل كبير على التزامن المكاني الطبيعي. بالاعتماد على أساس استثنائي من التآلف بين لاعبي الأندية المحلية، يتنقل فريق كوبيك بين الكتلة المتوسطة والكتلة العميقة المنخفضة بوعي مكاني لا تشوبه شائبة. يفضل كوبيك تقليل المخاطر في الثلث الدفاعي الخاص به، مستخدماً خط وسط قوي بدنياً للسيطرة على الكرات المرتدة قبل توجيه الهجوم مباشرة إلى المهاجمين المتميزين أو خلق فرص ذات نسبة نجاح عالية من الكرات الثابتة التي تم تدريبها بخبرة.

قائمة 26 لاعباً لكأس العالم

تشكيلة كوريا الجنوبية لكأس العالم

حراس المرمى: جو هيون-وو، سونغ بوم-كيون، لي تشانغ-جيون

المدافعون: كيم مين-جاي، تشو يو-مين، كيم جي-سو، سول يونغ-وو، كيم جين-سو، هوانغ جاي-وون

لاعبو الوسط: هوانغ إن-بيوم، لي كانغ-إن، بايك سونغ-هو، هونغ هيون-سيوك، إوم جي-سونغ، بارك يونغ-وو، باي جون-هو، يانغ مين-هيوك، لي جاي-سونغ

المهاجمون: سون هيونغ-مين، هوانغ هي-تشان، أو هيون-غيو، تشو غو-سونغ، لي يونغ-جون، جونغ وو-يونغ، يانغ هيون-جون

تشكيلة منتخب جمهورية التشيك في كأس العالم

حراس المرمى: لوكاش هورنيتشيك، ماتيج كوفار، جيندريخ ستانيك

المدافعون: فلاديمير كوفال، دافيد دوديرا، توماش هوليش، روبين هراناتش، شتيبان تشالوبيك، دافيد جوراسيك، لاديسلاف كريتشي، ياروسلاف زيليني، دافيد زيما

لاعبو الوسط: لوكاش تشيرف، فلاديمير داريدا، لوكاش بروفود، ميشال ساديليك، هوغو سوتشوريك، ألكسندر سوجكا، توماس سوتشيك، بافيل شولتس، دينيس فيشينسكي

المهاجمون: آدم هلوزيك، توماس تشوري، موجمير تشيتيل، يان كوشتا، باتريك شيك

المواجهات الرئيسية بين كوريا الجنوبية والتشيك

كيم مين-جاي ضد باتريك شيك: ستكون هذه المواجهة بمثابة معركة بين العمالقة داخل منطقة الجزاء. شيك، مهاجم ليفركوزن البالغ طوله 191 سم، يتميز بوعيه المكاني وقدرته على الفوز في المواجهات الهوائية القوية، بالإضافة إلى مهارته الفائقة في الاحتفاظ بالكرة. سيكون كيم مين-جاي في مرمى النيران تمامًا؛ يجب على قلب دفاع بايرن ميونيخ أن يستخدم سرعته الفائقة في العودة وقوته البدنية لمنع شيك من الحصول على تمريرات دقيقة، خاصة في الكرات الثابتة والتمريرات العرضية العميقة.

سون هيونغ-مين ضد خط دفاع جمهورية التشيك: يدخل سون كأس العالم للمرة الرابعة بصفته رمز كوريا الجنوبية بلا منازع وقائدها المعنوي. سيسعى سون إلى إيجاد مساحات خالية على الأطراف ليقتحم من الداخل بقدمه اليمنى القاتلة. ومع ذلك، سيواجه خط دفاع تشيكي يتمتع بتناغم غير مسبوق بين لاعبيه - حيث يضم 10 لاعبين من نادي سلافيا براغ القوي وحده. هل يستطيع سون بعبقريته الفردية اختراق هذا الخط الدفاعي المنسق؟

لي جاي-سونغ ضد توماس سوشيك: ساحة المعركة التكتيكية في قلب الملعب. سوشيك هو لاعب "من منطقة إلى منطقة" بامتياز في وست هام وقائد المنتخب التشيكي، الذي خاض 89 مباراة دولية تاريخية ويتمتع بقدرة هائلة على التحمل وتهديد هوائي. سيكلف لي جاي-سونغ بمهمة إخراج سوشيك من موقعه، والعمل في المساحات النصفية لإطلاق الهجمات المرتدة العمودية التي تشتهر بها كوريا الجنوبية.

أخبار الفريق والتشكيلات

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى





سجل المواجهات المباشرة

كوريا الجنوبية آخر مباراتان تشيكيا 1 انتصار 0 تعادل 1 انتصار تشيكيا 1 - 2 كوريا الجنوبية

تشيكيا 5 - 0 كوريا الجنوبية 2 الأهداف المسجلة 6 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 2/2 سجل كلا الفريقين 1/2





الترتيب

دليل تفصيلي لاستخدام VPN لمشاهدة مباراة كوريا الجنوبية ضد التشيك اليوم

NordVPN

التنزيل والتثبيت : اشترك في ExpressVPN أو أي خدمة VPN أخرى موثوقة (اطلع على دليل GOAL هنا) وقم بتنزيل التطبيق على جهازك. الاتصال بخادم : افتح التطبيق واختر موقع خادم يتم فيه بث المباراة (على سبيل المثال، إذا كنت في المملكة المتحدة ولكنك تريد مشاهدة البث الأمريكي، فاتصل بخادم أمريكي). مسح ذاكرة التخزين المؤقت: في بعض الأحيان، يحتفظ متصفحك بموقعك القديم. امسح ملفات تعريف الارتباط أو قم بتحديث المتصفح لضمان تفعيل التغيير. ابدأ البث: انتقل إلى موقع الويب والتطبيق الخاصين بالمذيع واستمتع بالمباراة.

كيفية المشاهدة على الشاشة الكبيرة

لا بأس بمشاهدة البث على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر المحمول، ولكن البث المباشر للأحداث الرياضية يجب أن يكون على الشاشة الكبيرة. إليك كيفية تشغيل VPN على التلفزيون: