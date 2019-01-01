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كأس آسيا

كوريا الجنوبية تستعيد خدمات نجم نيوكاسل قبل مواجهة البحرين

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Ki Sung-Yueng
منتخب كوريا الجنوبية يستعيد خدمات اللاعب كي سونج يونج قبل مواجهة البحرين في ثمن النهائي

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

شهدت تدريبات منتخب كوريا الجنوبية يوم الجمعة عودة اللاعب كي سونج يونج إلى تدريبات الفريق، وذلك استعدادًا لمواجهة منتخب البحرين في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم آسيا التي تقام في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول من فبراير بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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وكان نجم فريق نيوكاسل يونايتد قد تعرض للإصابة بأوتار القدم وغاب أحد عشر يومًا منذ مواجهة الفلبين في دور المجموعات، وبعد غيابه عن مباراتي قيرغستان والصين، من المفترض عودته لمواجهة البحرين يوم الثلاثاء المقبل بملعب راشد بإمارة دبي.

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يذكر أن المنتخب الكوري الجنوبي الذي تسبب في إقصاء المنتخب الألماني من دور المجموعات في كأس العالم روسيا 2018، لم يتوج بكأس الأمم الآسيوية منذ عام 1960، رغم تحقيقه لأفضل إنجاز آسيوي في كأس العالم عام 2002 بالفوز بالمركز الرابع.

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