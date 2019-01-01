كوريا يرفض العروض وينتظر تحركًا حاسمًا من ميلان

لاعب أتلتيكو مدريد هو الهدف الأول لدعم هجوم الروسونيري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

دخل ميلان منذ عدة أسابيع في مفاوضات جادة مع أتلتيكو مدريد للحصول على خدمات مهاجمه آنخيل كوريا.

وقد حصل النادي الإيطالي على موافقة نظيره الإسباني واللاعب على الصفقة، لكن مازالت هناك عدة عوامل تُعيق إتمامها رسميًا.

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أولًا هناك القيمة المالية للصفقة، إذ يعرض ميلان 42 مليون يورو تتضمن الحوافز، فيما يطلب أتلتيكو مدريد 55 مليون يورو خاصة بعد المال الكثير الذي أنفقه لدعم صفوفه هذا الصيف بضم لاعبين أمثال جواو فيليكس وماركوس يورينتي وكيريان تريبيير، وكذلك حاجته للمال لتمويل صفقة شراء رودريجو مورينو من فالنسيا.

وثانيًا هناك حاجة ميلان للبيع لتوفير المال اللازم لإتمام ضم كوريا، إذ يُحاول النادي منذ أسابيع تسويق لاعبيه أندريا سيلفا وسيماو كاستييخو لكن دون جدوى.

المهاجم البرتغالي كان قريبًا من الانتقال لصفوف موناكو لكن الصفقة تعثرت في خطواتها الأخيرة، فيما يبدو أن الـ18 مليون يورو التي حصل عليها النادي مقابل بيع باتريك كوتروني لولفرهامبتون غير كافية.

سكاي سبورت إيطاليا أوضحت أن كوريا رفض عددًا من العروض المهمة انتظارًا لتحرك حاسم من ميلان، إذ لا يرغب سوى باللعب في سان سيرو الموسم القادم، لكن النادي الإيطالي في المقابل حدد عددًا من البدلاء حال فشل ضم الأرجنتيني صاحب الـ24 عامًا وأبرزهم ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد.