كورونا يضرب ليفربول بمقتل.. ثلاثة نجوم خارج قمة تشيلسي بجانب كلوب!

أعلن ليفربول عبر موقعه الرسمي غياب الثلاثي أليسون بيكر وروبيرتو فيرمينو وجويل ماتيب عن مباراة تشيلسي بسبب إيجابية مسحة كورونا لهم جميعًا.

وينضم الثلاثي إلى مدربهم يورجن كلوب، الذي لن يتواجد أيضًا بأرضية ملعب ستامفورد بريدج بسبب الكورونا.

وتمثل هذه الإصابات ضربة كبيرة لكتيبة كلوب، لا سيما وأن الثلاثي من أهم الدعائم الأساسية في فريقه وعلى موعد ضخم أمام العملاق تشيلسي.

ليفربول في المباراة الأخيرة وبفعل الكثير من الإصابات خسر من ليستر سيتي بهدف نظيف، والخسارة أمام تشيلسي تقضي على آمال المنافسة على درع الدوري الإنجليزي عمليًا.

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هذا ما جعل كلوب يخرج إلى الإعلام منتقدًا الوضع الحالي ووصل لدرجة القول بأن المتصدر مانشستر سيتي لا يُعاني من الكورونا على عكس ناديه.

ويحتل ليفربول قبل مواجهة تشيلسي المركز الثالث برصيد 41 نقطة، وبفارق 12 نقطة كاملة عن صاحب الصدارة مانشستر سيتي.

تشيلسي هو الآخر ليس في أفضل أحواله فيما يتعلق بالإصابات، حيث يواجه ليفربول وهو منقوص من الظهيرين ريس جيمس وماركوس ألونسو.

ويأتي البلوز في المركز الثاني برصيد 42 نقطة، واستُبعد روميلو لوكاكو من المباراة في أعقاب تصريحاته المفاجئة حول عدم سعادته مع النادي اللندني.