كورونا يصل ملاعب البرازيل .. كورينثيانز يعزل لاعبه

نادي كورينثيانز البرازيلي يقرر عزل لاعبه بيدرو دا سيلفا بعد عودته مؤخرًا من البرتغال.

ذكرت تقارير صحفية برازيلية أن نادي كورنثيانز البرازيلي قد عزل لاعبه بيدرو دا سيلفا الشهير ببيدرينيو لمدة 14 يومًا بعدما عاد مؤخرًا من رحلة في البرتغال.

جاء هذا بعدما كان اللاعب ليوقع عقود انضمامه لصفوف فريق بنفيكا حيث توصل الفريقين مؤخرًا لاتفاق بشأن رحيل اللاعب للدوري البرتغالي.

وبحسب ما ذكرت قناة "سبورتيفي" فقد تم الطلب من اللاعب ألا يقوم بالاختلاط بأي من عناصر فريق بنفيكا في ظل تفشي فيروس كورونا المميت في أوروبا مؤخرًا.

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ومن المقرر أن ينضم اللاعب البرازيلي لصفوف بنفيكا بداية من الصيف المقبل بحسب الاتفاق الذي تم التوصل له مؤخرًا بين الناديين.

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وكان الفريقين قد اتفقا على انضمام اللاعب في الصيف المقبل للفريق البرتغالي مقابل 20 مليون يورو يحصل عليهم النادي البرازيلي.

ويلعب نادي كورينثيانز أمام نظيره إيتوانو ضمن لقاءات الجولة العاشرة من المجموعة "C" بدوري المحترفين في ولاية ساو باولو.

جدير بالذكر أن كورينثيانز يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعته برصيد عشر نقاط بعد مرور تسع جولات.