كورونا يجتاح ريال مدريد بعدد ضخم من الإصابات !

يواصل فيروس كورونا ضربه لنادي ريال مدريد الإسباني، بعد ظهور المزيد من الحالات الإيجابية بصفوف الفريق الأول.

ريال سبق أن أعلن عن إصابة الثنائي لوكا مودريتش ومارسيلو، أمس، الأربعاء، قبل القيام بالمزيد من الاختبارات خلال الساعات الماضية.

صحيفة "as" الإسبانية أشارت إلى قيام ريال بتأجيل تدريبه الذي كان من المقرر القيام به اليوم بعد ظهور حالات جديدة.

وأظهرت نتائج الاختبارات أن مودريتش ومارسيلو انضما بالفعل لقائمة بها 14 لاعبًا من 25 عضوًا من الفريق الحالي.

وجاء ذلك بعد ظهور عينة إيجابية لكل من ماريانو دياز، توني كروس، إيدير ميليتاو، كاسيميرو، إيدين هازارد، لوكا يوفيتش، ناتشو، فيديريكو فالفيردي، كريم بنزيما، دافيد ألابا.

وشملت قائمة المصابين أيضًا الحارس الاحتياطي أندري لونين، والمدافع خيسوس فاييخو، ليضرب المرض معظم عناصر الفريق.

ويتبقى للمدرب كارلو أنشيلوتي حاليًا 11 لاعبًا فقط من دون إصابات كورونا، بالإضافة لوجود شكوك حول إيسكو الذي انسحب من التدريب بسبب شعوره بالحمى.

وتمثل هذه الأنباء صدمة قوية لريال مدريد والدوري الإسباني كذلك، حيث قد يتم تأجيل مباراة الفريق أمام قادش يوم الأحد القادم بالجولة الثامنة عشر.

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