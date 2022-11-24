كورونا تمنع حضور رونالدو إلى كأس العالم

سبب غياب الأسطورة عن مباراة منتخب بلاده

أعلن النجم البرازيلي رونالدو، اليوم الخميس إصابته بفيروس كورونا المستجد، وعدم حضوره لمباراة السامبا الأولى في كأس العالم قطر 2022 أمام صربيا.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "استيقظت هذا الصباح بأعراض نزلة برد، وقررت إجراء فحص فيروس كورونا وجاءت النتيجة إيجابية".

وتابع:" أنا بخير لكني سأعزل نفسى في غرفتى بالفندق لمدة 5 أيام".

وكان رونالدو أسطورة البرازيل قد سافر إلى قطر لحضور المباراة الأولى للسامبا في المونديال أمام صربيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً، وينتظر الجميع ماذا سيقدم نيمار وزملائه في هذه النسخة من المونديال، في ظل ترشحهم للتتويج بلقب البطولة.