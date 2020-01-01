كورونا تقضي على طموحات هندرسون وأرنولد في جائزة الأفضل بإنجلترا

ليفربول هو الخاسر..

قامت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية بتعليق التصويت على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا عن العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

الخطة الأساسية كانت تتويج اللاعب الذي سيفوز بالتصويت يوم 26 أبريل المقبل في نفس الفندق الذي تقام فيه فعاليات الاحتفاليات بصورة سنوية، إلا أن الرابطة أعلنت إلغاء الحفل.

جوردان هندرسون، قائد ليفربول، كان المرشح الأوفر حظًا للتتويج باللقب هو أو ساديو ماني أو كيفن دي بروينه، لاعب مانشستر سيتي، بينما كان ألكسندر أرنولد على مقربة من التتويج باللاعب الشاب الأفضل.

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وخلال آخر عامين كان للاعبي ليفربول الغلبة، حيث توِّج صلاح بالجائزة عام 2018 ثم حقق فيرجيل فان دايك الجائزة في عام 2019.

ولكن كنتيجة لفيروس كورونا، جاء القرار بإلغاء الحفل مما يمهد الطريق لإلغاء الجائزة أو تأجيلها لأجل غير مسمى للمرة الأولى منذ 46 عامًا.

الوضع الحالي لا يمنح الرابطة القدرة على الإعلان عن القائمة المختصرة بالستة لاعبين المرشحين للجائزة، وقد تم إرسال أوراق الاقتراع إلى الأندية في منتصف مارس قبل أن تتوقف العملية في أعقاب تفشي كورونا.

يذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز لن يعود قبل يونيو المقبل مع تكهنات بإمكانية تأخره عن ذلك في ظل الحالة الصعبة التي تعيشها بريطانيا وكافة دول العالم نتيجة للفيروس.