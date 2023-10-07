كورونا تضرب ريال مدريد .. رئيس الملكي بنفسه يغيب!

فلورنتينو بيريز مجبر على الغياب أمام أوساسونا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن سبب غياب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عن مباراة الجولة التاسعة من الدوري الإسباني أمام أوساسونا.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي خوسيه لويس سانشيز، العامل في "لا سيكستا"، والذي أكد أن الغياب يأتي بسبب مرض رئيس ريال مدريد.

ونادرًا ما كان يغيب فلورنتينو بيريز عن مباريات ريال مدريد التي تقام في ملعبهم سانتياجو برنابيو، لكن مباراة أوساسونا جاءت كاستثناء.

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وأوضح أن بيريز مريض بفيروس كورونا منذ عدة أيام بالفعل، لذلك فضل ألا يتواصل مع الفريق بشكل شخصي وألا يختلط بأحد.

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جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد جيرونا الذي يملك مباراة أكثر.