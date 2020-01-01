كورتيس جونز: حملي لشارة قيادة ليفربول أمر لا يصدق

أصغر قائد في تاريخ ليفربول يصف اللحظة

كشف اللاعب الشاب كورتيس جونز لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أنه سعيد بكونه أصغر قائد يمثل فريق ليفربول في التاريخ في عمر الـ19 عاماً.

كورتيس حمل شارة قيادة فريق ليفربول أمس في مباراة الإعادة أمام شروزبري في إعادة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي والتي انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرو" الإنجليزية: "لقد كان حلم لي أن أصبح قائد ليفربول يوماً ما هذا هو حلم أي لاعب ناشئ في النادي، حلمي كان أن أصبح وأسير في الطريق الذي سار فيه من قلبي ستيفن جيرارد وروبي فاولر أنا سعيد للغاية.".

المزيد من الفرق

وأضاف: " إن حلم أي لاعب في الأكاديمية، وحتى في الفريق الأول الآن، هو قيادة هذا الفريق الرائع أمام جماهير لا تصدق، فإن القيام بذلك في هذه السن المبكرة يعد شرفًا كبيراً، وسيظل معي في بقية حياتي بغض النظر عما سيحدث مستقبلاً".

وتابع: "كان من الصواب أن أقود الفتيان وجعلهم يلتفون حولي كقائد، هم يشاهدوني كل يوم وأنا أتدرب مع الفريق الأول، لذلك كان علي أن أشعرهم بأننا شخص واحد في مباراة الأمس، وفعلوا ما عليهم فعلوا وقدموا مباراة كبيرة".

وأردف: "الدعم الأكبر لنا يأتي من يورجن كلوب الذي يصر دائماً على منحنا الفرص في المباريات الكبيرة، وعدم الخوف من أي شيء".

موعد مباراة ليفربول القادمة ضد نورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي

ويرى أن السبب في اللعب باللاعبين الشباب في تشكيلة ليفربول في بعض المباريات هو الثقة التي أعطيت لهم وتفوقهم وقتالهم في أرض الملعب عندما يشاركوا مع الفريق الأول.

كلوب كان قد صرح في وقت سابق قبل بداية الموسم أن جونز هو مثال على اللاعب الشاب الذي لا يخشى أي شيء وهذا ما أحبه فيه.

يذكر أن كلوب قد شارك بفريق الشباب لليفربول بعد أن أعلن في وقت سابق أن الفريق الأول سيحصل على إجازة ولن يخوض مباراة إعادة في كأس الاتحاد الإنجليزي.