"نحن نحترم لاعبي الخصم، على عكس الطرف الآخر" .. كورتوا يطلق تصريحات نارية ضد برشلونة قبل الكلاسيكو

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بلغ التوتر قبل النسخة الأخيرة من الكلاسيكو ذروته بعدما وجّه تيبو كورتوا انتقادات لاذعة لسلوك برشلونة. وبينما يستعد عملاقا إسبانيا لمواجهة مصيرية على قمة الدوري الإسباني، زعم الحارس البلجيكي أن هناك افتقارًا واضحًا للرُقي من جانب المعسكر الكتالوني.

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التمهيد لمواجهة قمة

يدخل برشلونة الكلاسيكو متباهياً بسجل محلي خالٍ من العثرات، إذ لم يهدر ولو نقطة واحدة في الدوري الإسباني هذا الموسم. غير أن زخمه الذي لا يُوقف تلقى ضربة قوية عقب الهزيمة التي مُني بها منتصف الأسبوع أمام باريس سان جيرمان، لتكون أول خسارة له في الموسم على مستوى جميع المسابقات.

في المقابل، عاش ريال مدريد موسماً مخيباً إلى حد كبير قياساً بمعاييره العالية. لم يبدأ رجال جوزيه مورينيو في استعادة إيقاعهم إلا مؤخراً، محققين زخماً حاسماً بانتصارات متتالية قبيل رحلتهم إلى كتالونيا مباشرة.

كورتوا يسلّط الضوء على عدم احترام الكتالونيين

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في حديثه قبيل الديربي، لم يتحفظ كورتوا عند تقييمه لهذه المنافسة المريرة. وألمح اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً إلى أن النادي الكتالوني يرفض باستمرار الاعتراف بجودة مدريد، متبنياً موقفاً أخلاقياً أرفع خلال مقابلة مع DAZN.

وقال كورتوا: «الكلاسيكو؟ أولاً، ليست لدينا أي مشكلة إطلاقاً في ذكر أسماء لاعبي برشلونة، وهذا هو الفارق بيننا في اعتقادي. ليست مشكلة بالنسبة لنا أن نمتدح أحداً، حتى لو كان منافسنا. نحن نحترم اللاعبين الذين يقدّمون أداءً جيداً، على عكس الطرف الآخر».

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كما سارع حارس المرمى البلجيكي إلى نفي أي فكرة مفادها أن هذه المواجهة التاريخية فقدت بريقها المعتاد. وأضاف: «ربما كان هناك وقت افتقد فيه الكلاسيكو إلى النجوم، لكن الآن هناك لاعبون جدد على الساحة».

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حقبة جديدة من النجوم تتصدر المشهد

لا شك أن هذه المنافسة انتقلت إلى حقبة جديدة عقب رحيل أساطير مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. وكان كورتوا حريصاً على إبراز الموجة الجديدة من المواهب النخبوية التي باتت تحدد ملامح هذه المواجهة، مشيداً بموهبة مراهقة بارزة في صفوف الخصم.

وأشار الحارس الأول لمدريد قائلاً: «لدينا فينيسيوس جونيور و(كيليان) مبابي وجود (بيلينجهام). ولديهم رافينيا ولامين (يامال)، وهو لاعب رائع». ويمتلك كلا الفريقين حالياً خطوط هجوم مرعبة، ما يمهّد لمعركة تكتيكية متفجرة.

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واختتم كورتوا تقييمه بتوضيح الدافع الشرس لفريقه قائلاً: «إنها منافسة محتدمة. على مدى السنوات القليلة الماضية، آذونا في بعض المباريات، والآن حان وقت الرد. الفوز على أرضهم من شأنه أن يبعث برسالة قوية».

مواجهة قد تحدد ملامح الموسم

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تمثّل المواجهة المرتقبة فرصة هائلة لريال مدريد كي يُفشل مسيرة برشلونة المثالية في الدوري الإسباني. فالفوز المدوّي خارج الديار لن يكون انتقاماً من الهزائم السابقة فحسب، بل سيؤكد أيضاً صحوة مدريد الأخيرة بعد بداية متعثرة للعام.

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أما بالنسبة لبرشلونة، فإن التعافي من خيبته الأوروبية أمام باريس سان جيرمان أمرٌ بالغ الأهمية. إن تحقيق النقاط الثلاث أمام ألد منافسيه سيبدد على الفور أي شكوك عالقة، ويعيد تأكيد هيمنته المحلية، ويرسّخ موقعه بوصفه الفريق الأصعب على الجميع في إسبانيا.











