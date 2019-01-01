كورتوا يرفض رغبة ريال مدريد في مبادلته بدي خيا

كورتوا يرفض المبادلة بينه وبين دي خيا ويعطل رغبة ريال مدريد في الظفر بحارس مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

رفض تيبو كورتوا فكرة انتقاله إلى مانشستر يونايتد مقابل انتقال حارس الشياطين الحمر ديفيد دي خيا إلى ريال مدريد.

وكان كورتوا قد انضم إلى ريال مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، وذلك بعد 4 سنوات قضاها في صفوف تشيلسي.

وعلى ذلك، أبدى تيبو كورتوا رفضه لمسألة انتقاله إلى مانشستر يونايتد، على خلفية رغبة ريال مدريد في عقد صفقة تبادلية بينه وبين ديفيد دي خيا.

وقالت صحيفة ذا صن الإنجليزية إن كورتوا أصبح خارج حسابات ريال مدريد مع وصول المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ مارس ٢٠١٩

وأضافت أن المدرب الفرنسي غير مقتنع بكورتوا ويريد إما الاعتماد على كيلور نافاس وإما التعاقد مع ديفيد دي خيا.

ولكن الحارس تيبو كورتوا لا زال متمسكًا بالأمل في إثبات نفسه للمدرب الفرنسي، وهو ما جعله يرفض الرحيل إلى مانشستر يونايتد.

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يذكر أن تيبو كورتوا كان قد لعب لأتلتيكو مدريد وتشيلسي من قبل، وكان أحد أهم مواهب جيل الروخيبلانكوس في 2014 مع دييجو سيميوني.