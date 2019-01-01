كورتوا يرحب بهازارد في النادي الأفضل بالعالم

تعرف على تعليق كورتوا على انضمام هازارد لصفوف ريال مدريد

رحّب تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، بانضمام مواطنه إيدين هازارد إلى ريال مدريد بعد الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ريال مدريد أكد تعاقده مع هازارد بعقد يمتد حتى 2024 في صفقة بلغت 100 مليون يورو بجانب المتغيرات.

وقال كورتوا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "مرحبًا بك في أفضل فريق في العالم".

وكان كورتوا قد انضم للملكي في الصيف الماضي قادمًا من تشيلسي مقابل 35 مليون يورو.

جدير بالذكر أنّ البلانكوس موافق على رحيل كيلور نافاس عن صفوف الفريق خلال الصيف المقبل على أن يكون كورتوا الحارس الأساسي.

ولم يحقق النادي الملكي أي لقب خلال الموسم الجاري بعد الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا وخسارة نصف نهائي كأس الملك وإنهاء الدوري ثالثًا بفارق 19 نقطة عن برشلونة.