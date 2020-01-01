كورتوا وهازارد ومارسيلو في قائمة ليجانيس رغم الغياب عن التدريبات

زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد يعلن عن قائمة فريقه المتجهة لمباراة ليجانيس في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة فريقه المتجهة لمواجهة نظيره ليجانيس في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

جاء هذا عبر بيان رسمي أصدره الحساب الخاص بالنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، عقب تدريبات اليوم.

وشهدت القائمة وجود 22 لاعبًا وجاءت كالتالي:

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تيبو كورتوا، وألفونس أريولا، ودييجو ألتوب.

دانييل كارفاخال، وإيدير ميليتاو، وسيرخيو راموس، ورافاييل فاران، وناتشو فيرنانديز، وفيرلاند ميندي.

وتوني كروس، ولوكا مودريتش، وكاسيميرو، وفيدريكو فالفيردي، وإيسكو.

كريم بنزيما، ولوكاس فاسكيز، ولوكا يوفيتش، وماركو أسينسيو، وبراهيم دياز، وماريانو دياز، وفينيسيوس جونيور، ورودريجو.

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وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن الثنائي إيدين هازارد جناح الفريق وتيبو كورتوا حارس المرمى لم يشاركان في تدريبات الفريق الجماعية اليوم منذ بدايتها.

وعاد مارسيلو لتوه للتدريبات بعد الغياب لمدة أسبوع، لذلك ستكون مشاركته في المباراة محل شك كبير بالنسبة للنادي الملكي.

وشهدت التدريبات وجود عدد من نجوم فريق الشباب أيضًا بالإضافة للوافد الجديد رينيير جيسوس، والذي لم يتم طلبه للمباراة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد حسم لقب الدوري لصالحه بالفعل قبل أيام بعد الفوز على فياريال بثلاثة أهداف، حيث أصبح فارق النقاط بينه وبين برشلونة صاحب المركز الثاني غير قابل للتعويض.