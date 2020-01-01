كورتوا : هازارد سينفجر مع ريال مدريد قريباً

النجم البلجيكي لم يظهر هذا الموسم

يؤمن تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، بقدرة زميله البلجيكي إيدين هازارد على التألق مع النادي الإسباني هذا الموسم.

هازارد انضم لصفوف ريال في صيف 2019 قادماً من تشيلسي، لكنه لم يثبت نفسه مع الفريق، بسبب الإصابات المتكررة له على مدار الفترة الماضية.

ومع ذلك يعتقد كورتوا أن الأمر مسألة وقت فقط، لظهور هازارد بمستواه الحقيقي الذي أبهر به الجميع مع البلوز.

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وقال كورتوا:"هازارد؟ لا توجد أي شكوك حول رؤيتنا النسخة الأفضل منه قريباً، هو يمتلك الحافز الكافي لإثبات نفسه".

وأضاف:"لعب بعض المباريات قبل الإصابة وظهر بصورة جيدة، ربما لم يكن موفقاً من الناحية البدنية، لكني أراه الآن يتدرب جيداً، ومتأكد من رؤيته ينفجر من أجل منح الفريق المتعة والإضافة المطلوبة".

وأما عن علاقته بزين الدين زيدان:"لقد منحني الكثير من الثقة، وجعلني أشعر دائماً أنني من العناصر الهامة بالفريق، وكان بجانبي في جميع اللحظات الصعبة الموسم الماضي".

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يذكر أن هازارد لم يظهر في أي مباراة مع ريال هذا الموسم، بسبب معاناته من إصابة عضلية، بعد تعافيه بفترة قصيرة من إصابة في الكاحل.