كورتوا: ميسي ومبابي؟ لست قلقًا سوى من باريس سان جيرمان "الفريق"!

رفض حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا فكرة الخوف من لاعب بعينه في باريس سان جيرمان، واعتبر أن الفريق ككل يشكل خطرًا عليه في المباراة التي اعتبرها "نهائيًا قبل الأوان".

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بمنتصف فبراير المقبل في ملعب حديقة الأمراء.

ويعيش النادي الملكي عمومًا حالة مميزة للغاية بتصدره لترتيب الدوري الإسباني، مع تحقيق درع كأس السوبر، وبلوغ ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

ماذا قال كورتوا عن مواجهة باريس سان جيرمان؟

وفي حوار إعلامي مطوّل، سُئل كورتوا عن مباراة بي آس جي، فأجاب "إنهم منافس قوي وستكون المواجهة تنافسية وصعبة للغاية".

كما أضاف "إنها مباراة نهائية مبكرة، لكن ريال مدريد في مستوى جيد ويمكننا تجاوزهم، التفاصيل هي من ستقرر هذه المباراة".

وواصل "مفتاح الفوز هو أن تكون في قمة التركيز وأن تصل إلى المرمى بشكل جيد، وبالتأكيد أن تبتعد الإصابات عنك".

وأردف "حلمي الأكبر هو الفوز بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، إنه ليس هاجسًا، ولكن الريال هو تاريخ أوروبا، ومن المميز أن تكون جزءًا من هذا التاريخ".

ماذا قال كورتوا عن مواجهة ميسي ومبابي؟

وعند سؤاله حول من يشكل خطورة أكثر عليه، ليونيل ميسي أم كيليان مبابي، قال "باريس لديه لاعبين رائعين للغاية، لكن الأمر أكثر من ذلك".

وتابع "كرة القدم الآن فريق أكثر من كونها فرديات، إن كنت تخاف من شخص ما قد يظهر شخص آخر ويُعقِّد الأمور عليك".

"الأمر يتعلق بالكتلة الكاملة، لدى باريس مواهب في كل المراكز، صحيح أن اللاعب الموهوب يمكنه تسجيل هدف من العدم، لكن عليك القلق بشأن إيقاف الفريق كاملًا".

ماذا قال كورتوا عن إيدين هازارد؟

بدأ هازارد نوعًا ما في الدخول بأجواء ريال مدريد بعد ثلاثة أعوام، ويبدو أن كورتوا سعيد للغاية لاقتراب صديقه من الوصول لمستواه المعتاد.

الدولي البلجيكي قال "أراه جيدًا، الإصابات الآن أخيرًا تحترمه (تبتعد عنه) وهو يتدرب بشكل جيد للغاية".

واستطرد "في سان ماميس (أمام أتلتيك بيلباو بالدوري) رأينا هازارد المعتاد، هناك منافسة مع فينيسيوس وعلى كل لاعب القتال في التدريبات لكسب مكانة أساسية".

وأتم "أعتقد أن هازارد لعب مباراة جيدة ضد إلتشي ورأيناه يأخذ المبادرة ويذهب لمرماهم مرتين أو ثلاث، هازارد الرائع سيساعدنا في الفوز بالمباريات والألقاب".

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