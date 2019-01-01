كورتوا مشيدًا بتقنية الفيديو: لحسن الحظ أنها موجودة

فوز مريح لريال مدريد خارج أرضه

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد الحارس البلجيكي، تيبو كورتوا، بتقنية الفيديو، عقب فوز ريال مدريد الإسباني على أياكس الهولندي بهدفين مقابل هدف.

وتفوق ريال مدريد على مستضيفه الهولندي، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على أرضية ملعب يوهان كرويف أرينا.

وتم تطبيق تقنية الفيديو لأول مرة بدوري أبطال أوروبا، لتلغى هدفاً لأياكس في الشوط الأول، والذي انتهى سلبياً.

كورتوا علق على التقنية وهدف أياكس الغير مُحتسب: "هل القرار صحيح، اعتقد هذا، عندما حدث الأمر كنت أظن أنه متسلل، عندما لعبها تاليفيكو، كنت أريد الذهاب للأمساك بالكرة".

وواصل عن لقطة الهدف: "بسبب نية تاديتش، قمت بتحرك سريع، لحسن الحظ أن تقنية الفيديو موجود، لأن لا يوجد شخص لاحظ الأمر".

7⃣ مباريات 👕

7⃣ فوز ✅

النادي الملكي لا يخسر أمام أياكس في المباريات الـ7 الأخيرة👏



⚪️⚫️ ريال مدريد ينتزع فوزًا صعبًا من ملعب يوهان كرويف أرينا بثنائية مقابل هدف على أياكس.#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/TY6gmvLne7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 13, 2019

وجاء هدفي ريال مدريد في الشوط الثاني عن طريق بنزيما وأسينسيو، بينما جاء هدف أياكس عن طريق زياش.