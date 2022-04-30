كورتوا متهكمًا على برشلونة: البعض فاز بالكلاسيكو واحتفل كأنه حقق اللقب!

تهكم تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد على فريق برشلونة وذلك بعد تحقيق ناديه للقب بطولة الدوري الإسباني للمرة 35 اليوم.

وكان الملكي قد استطاع الفوز برباعية على إسبانيول اليوم في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة 34 من عمر المنافسة المحلية.

حيث تطرق البلجيكي المخضرم في الحديث عن نادي برشلونة ومواجهة الكلاسيكو الذي خسرها فريقه برباعية نظيفة في ملعب سانتياجو برنابيو.

ماذا قال عن برشلونة؟

لم يكبت كورتوا ما بداخله تجاه الفريق الكتالوني، وحول ما حدث في لقاء الكلاسيكو الذي يبدو أنه قد أغضب البلجيكي، حيث تهكم على فرحة البلوجرانا وإحساسهم بالعودة.

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حيث قال: "بعد الكلاسيكو كان المفتاح، بعض الناس احتفلوا وكأنهم فازوا باللقب، وبأنهم عادوا".

ماذا عن تحقيق الدوري؟

عن استعداد الفريق الملكي للمباريات قال: "نحن حافظنا على هدوئنا للفوز على سيلتا في مباراة صعبة وخيتافي أيضًا، وهو أمر مهم دائمًا بالنسبة لنا".

وعن تحقيق اللقب أوضح: "هذا هو عمل الفريق بأكمله، "نحن جميعًا نهاجم وندافع".

وعن تواجد لقاء إسبانيول قبل مواجهة مانشستر سيتي الحاسمة في دوري الأبطال أضاف: "كان علينا أن نحسم اللقب اليوم، كل شيء كان جاهزًا، أيضًا لأصدقائنا وعائلتنا ومعجبينا".

واختتم: "كنا نعلم أننا لا نستطيع الخسارة. قدم لنا إسبانيول مباراة صعبة للغاية في البداية، لكننا كنا هادئين وبعد الهدف الأول كان كل شيء أسهل".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة مانشستر سيتي الأربعاء القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو.

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