كورتوا: لم نتفاجأ بقوة باريس ولهذا خسرنا بالثلاثة

الحارس البلجيكي يتفنن في الدفاع عن نفسه

رفض الحارس البلجيكي تيبو كورتوا إلقاء اللوم على نفسه، أو حتى تحمل ولو جزء من مسؤولية الهزيمة التي مني به فريقه ريال مدريد على يد مضيفه الفرنسي باريس سان جيرمان في سهرة الأربعاء، التي خسرها اللوس بلانكوس بثلاثية كانت قابلة للزيادة.

وعقب المباراة قال حارس تشيلسي السابق "ينبغي علينا أن نُحلل أسباب الهزيمة بهدوء، لكن نكن بالقوة التي نُريدها، ومن الواضح كذلك أن باريس سان جيرمان تفوق علينا منذ البداية، لكن الأمر الواقع يقول إننا عانينا من أجل خلق الفرص".

وأضاف الحارس الذي لم ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه منذ فبراير الماضي "كما قُلت. علينا أن نُفكر ونحلل المباراة بهدوء، ونحن لم نتفاجأ مما حدث. علينا ألا نفكر في اللاعبين المصابين، لأن المجموعة المتاحة تعرف ما يتعين عليها القيام به".

وتابع "يجب أن نكون أكثر استعدادًا في المباريات القادمة، وأعتقد أننا بحاجة لندافع ونهاجم كفريق، وعلى الجميع أن يقوموا بدورهم الدفاعي، وذلك بالدفاع بـ11 لاعب. الهدف الأول؟ كنت في وسط المرمى ولسوء الحظ لم يكن لدي الوقت للتصدي للكرة".

الكرة تسكن الشباك🥅

كورتوا يسقط أمام المرمى ! 🔽



لقطات أصبحت مُعتادة في مباريات ريال مدريد ! 🤷‍♂️#أوروبا_مع_جول #باريس_ريال_مدريد pic.twitter.com/vLHSao1UBb — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 18, 2019

وأتم مرافعة الدفاع "كحارس. بطبيعة الحال تشعر دائمًا بالحزن والإحباط عندما تهتز شباكك، لذا كما ذكرت، علينا مشاهدة وتحليل الفريق لأنها مسؤولية جماعية".