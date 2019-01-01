كورتوا: لا أشعر بالقلق ولا أعاني من أي شيء

كورتوا يتحدث عن معاناته مع ريال مدريد والانتقادات الموجهة له

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب بلجيكا إنه لا يمر بحالة نفسية سيئة كما يقال ولا يشعر بالقلق حيال أي شيء.

وتعرض كورتوا للكثير من الانتقادات خلال الفترة الأخيرة بسبب سوء مستواه مع ريال مدريد وزيادة عدد الأهداف التي تدخل مرماه.

وحول ذلك، ذكرت بعض المصادر أن حالته النفسية ازدادت سوءًا وأن تبديله في مباراة الفريق الملكي أمام كلوب بروج بين شوطي اللقاء كان لهذا السبب، قبل أن ينفي ريال مدريد الأمر مؤكدًا تعرضه لآلام في المعدة منعته من إكمال المواجهة.

وحول ذلك، قال تيبو كورتوا إنه هادئ تمامًا ويتعامل مع الضغوطات بالشكل اللازم ولا يجد أي أزمة في ذلك نظرًا لأن اللعب في ريال مدريد يتطلب التعرض لمثل هذه المواقف.

وأضاف: "أنا لا أشعر بأي شيء سلبي، أحاول فقط التعلم من الأخطاء لكي لا تتكرر، الأخطاء تحدث في عالم كرة القدم وعلى الجميع التعلم منها"

وتابع: "إنها قلة احترام أن يتم الحديث عن مشاكل غير موجودة من الأساس، لا أعلم من ذكر الأخبار التي قيلت عقب مباراة كلوب بروج، ولكن أيًا كان مصدرها فهي قلة احترام"

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يذكر أن تيبو كورتوا قد ابتعد في مباراتين عن تشكيل ريال مدريد الأساسي وعوضه الحارس الفرنسي أريولا، ليتحدث البعض عن فقدان الثقة فيه من قبل زين الدين زيدان.