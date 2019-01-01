كورتوا: كنت سعيداً في تشيلسي لكن لا أحد يرفض ريال مدريد

البلجيكي يشيد بكريستيانو رونالدو نجم الفريق السابق..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أن قراره بالرحيل عن تشيلسي للانضمام إلى الملكي لم يكن معناه أنه غير سعيد مع البلوز.

وقال كورتوا لـABC:"لا أعرف لاعباً سيرفض اللعب مع ريال مدريد. كنت سعيداً للغاية في تشيلسي، ولدي زملاء رائعون، صفر من المشاكل".

وأضاف:"ولكن ريال مدريد أتى يطرق الباب وبالأكيد حين يظهر مدريد اهتماماً، إنه أكبر نداء يمكنك الحصول عليه في كرة القدم".

في الصيف ذاته أتى كورتوا ورحل كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للميرينجي إلى يوفنتوس، وهو من يحترمه كورتوا حيث وصفه بالأسطورة الحية، كما روى عن معاناته أمامه في العديد من المباريات.

يذكر أن كورتوا كان حارساً لأتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة من تشيلسي، حيث خاض نهائي دوري أبطال 2014 مع الفريق ضد ريال مدريد.