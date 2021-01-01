كورتوا: ريال مدريد يحتاج للتحسن في الهجوم، وسنستمر في الضغط على أتلتيكو

تيبو كورتوا نجم ريال مدريد يؤكد على حاجة فريقه للتحسن هجوميًا، وعلى رغبتهم في الاستمرار بالضغط على المتصدر أتلتيكو مدريد.

أعرب تيبو كورتوا نجم فريق ريال مدريد عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه مساء الأمس أمام نظيره بلد الوليد في الدوري الإسباني بهدف نظيف.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها عقب نهاية المباراة، وأكد خلالها أن فريقه في حاجة للتحسن على المستوى الهجومي، وتطرق للمنافسة مع أتلتيكو مدريد.

وقال كورتوا: "لعبنا مباراة في غاية الصعوبة في ظل كل الغيابات التي يعاني منها الفريق، والضغط الذي يعانيه هؤلاء الغير مصابين بسبب كثرة اللقاءات".

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وأضاف: "الخصم كان لديه أكثر من فرصة للتسجيل، وفي خط الهجوم لا يزال ريال مدريد يستطيع التحسن سواء في جانب التهديف أو صناعة الفرص".

وأردف عن تألقه: "في بعض الأوقات أتصدى لكرات أكثر من فترات أخرى، لقد تعلمت أن تلك هي كرة القدم، وأنا سعيد بمساعدة الفريق".

وأكمل عن المنافسة: "علينا أن نستمر في الانتصارات دون النظر لنتائج الخصوم، نريد أن نستمر في الضغط على أتلتيكو مدريد فنحن سنلعب أمامهم قريبًا".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، وللأخير مباراة أقل.