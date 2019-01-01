كورتوا: جمهور ريال مدريد أفضل من أتلتيكو

تعرف على تصريحات كورتوا حول الفارق بين أتلتيكو وريال مدريد

أكد تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، أنّ جمهور فريقه الحالي أفضل من أتلتيكو والجمهور أكثر تطلبًا.

كورتوا لعب لصالح أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة من تشيلسي قبل أن ينضم للملكي في الصيف الماضي.

وقال البلجيكي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في ريال مدريد هناك ضغط أكبر من أتلتيكو والجمهور متطلب بصورة أعلى وهذا أمر يعجبني للغاية".

وتابع: "علاقتي جيدة بالروخي بلانكوس وأتابع أخبار الفريق ولديّ علاقة جيدة مع فيليبي لويس ودييجو كوستا كما امتلك ذكريات جيدة هناك".

حارس تشيلسي السابق أكد أنّه تابع إيكر كاسياس ولذلك عشق ريال مدريد كما يرى أن إدوين فان دير سار قدوته في الملاعب.

وتحدث كورتوا عن إمكانية تعاقد البلانكوس مع إيدين هازارد في تشيلسي.

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وأوضح: "اشتريت قميص إيكر وعلم البرنابيو في غرفتي. كنت أحب ريال مدريد ولكني لم أكن مشجعًا لهم. جولين لوبيتيجي أخبرني أن كيلور نافاس سيلعب أول مباراتين وأنا الباقي وعلاقتي مع الكوستاريكي جيدة".

واختتم: "لست نادمًا على الانضمام لريال مدريد لأنّه الأفضل في العالم والدفاع عن مرماه شرف لأي حارس مرمى وفخور بذلك".

جدير بالذكر أنّ زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أشرك نافاس أساسيًا في مباراة سيلتا فيجو.