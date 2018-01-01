كورتوا: لا يمكن تعويض رونالدو في ريال مدريد

ريال مدريد حقق أولى ألقابه في غياب رونالدو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يمكن تعويضه في تشكيلة الفريق ولكن بالمقابل على باقي اللاعبين رفع مستواهم.

وتُوج ريال مدريد بكأس العالم للأندية مساء السبت بعد فوزه على العين بنتيجة 4-1 في البطولة الأولى بعد رحيل النجم البرتغالي.

وقال كورتوا للمراسلين بعد المباراة: "كريستيانو رونالدو لا يمكن تعويضه، لا يمكن نسيان ما قدمه هنا". اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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(📸: IG/realmadrid) pic.twitter.com/OxGfrrE5s7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 22, 2018

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وأضاف: "ولكنه ليس متواجداً بعد الآن وحان الوقت لآخرين كما فعل بيل في نصف النهائي لتسجيل الأهداف كما كان يفعل رونالدو".

وختم البلجيكي: "إذا فعلنا ذلك، سيكون الأمر على ما يرام".

ويحتل ريال مدريد حالياً المركز الرابع في ترتيب الليجا ويملك لقاء مؤجل، ويلعب مع أياكس بالدور الثاني من دوري الأبطال.

وسيكون لقاء الفريق المقبل في الثالث من يناير أمام فياريال ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.