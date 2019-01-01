كورتوا: اللعب في ريال مدريد يتطلب تحمل الضغط

تيبو كورتوا يتحدث عن الضغط الذي يواجهه في ريال مدريد واستعداده للتعامل معه

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشف الحارس الدولي البلجيكي لريال مدريد تيبو كورتوا أن اللعب في صفوف الفريق الملكي يتطلب التعامل مع جميع الضغوطات المحيطة بصبر وهدوء.

وكان كورتوا قد تعرض للكثير من الضغوطات بسبب مستواه المتذبذب الذي يقدمه في الفترة الأخيرة، في وقت يقدم فيه ريال مدريد نفسه أداء هزيلًا ولا يحقق المرجو.

وفي الوقت الذي كشفت فيه بعد المصادر أن خروج كورتوا بين شوطي مباراة كلوب بروج الأخيرة وتعويضه بأريولا كان سببه اهتزازًا نفسيًا للحارس البلجيكي، نفى ريال مدريد الأمر في بيان مؤكدًا أن اللاعب تعرض لإصابة وآلام في المعدة.

ولكن كورتوا نفسه أكد أنه يواجه الكثير من الضغوطات، ولكنه في الوقت ذاته أبدى استعداده للتعامل معها بكل هدوء لأن ذلك ما يتطلبه اللعب في فريق كريال مدريد.

وأضاف: "أعلم أنني قمت بعدد من الأخطاء، وأن بعض الانتقادات التي توجه لي مستحقة، ولكن كل ذلك يحدث لأنك تلعب في أكبر نادٍ في العالم وجميع الأضواء مسلطة عليك"

وتابع: "أدرك أنه علي التحسن وتقديم الأداء الذي تنتظره جماهير هذا النادي، وهذا ما أعمل من أجله بالفعل في الوقت الحالي، ولا أشعر بأي اهتزاز على الإطلاق، أسعى فقط للتعلم من أخطاء الماضي"

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يذكر أن تيبو كورتوا قد تلقى أكثر من 50 هدفًا منذ انضمامه إلى ريال مدريد في موسم الانتقالات الصيفية قبل الماضي قادمًا من تشيلسي.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) October 4, 2019