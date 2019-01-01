كورتوا: أرى نفسي بين الأفضل في العالم لكن الصحافة تكرهني

تعرف على تصريحات كورتوا حول الانتقادات الموجهة له

أكد تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب بلجيكا، أنّه لا يزال بين الأفضل في العالم رغم الهجوم المتواصل عليه من الصحافة الإسبانية.

كورتوا ارتكب خطأ ضد روسيا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا يورو 2020 وتسبب في هدف سجله دينيس تشرشيف.

وقال البلجيكي في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "تلقيت ضربة بالكوع من المهاجم الروسي مما جعلني غير قادر على تشتيت الكرة وبعدها تحولت لهدف".

وتابع: "لست مستاءً من الأمر لأنّه جزء طبيعي يحدث لأي حارس مرمى".

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كورتوا لم يشارك في أول مباراة لزين الدين زيدان بعد عودته مدربًا لريال مدريد وتواجد كيلور نافاس أساسيًا.

واختتم: "أنا هاديء ولا أشك في أنني بين أفضل حراس المرمى في العالم ولكن الصحافة في إسبانيا ترغب في قتلي والتقليل من قدراتي".

جدير بالذكر أنّ كورتوا انضم إلى ريال مدريد في الصيف الماضي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.